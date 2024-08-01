Нидерланды и США взяли золото Олимпиады в академической гребле
В водном комплексе «Вер-сюр-Марн» прошли соревнования четверок распашных в турнире по академической гребле на Олимпийских играх в Париже.
В водном комплексе «Вер-сюр-Марн» прошли соревнования четверок распашных в турнире по академической гребле на Олимпийских играх в Париже.
Победу среди женщин одержал нидерландский коллектив, показав в финале время 6 минут 27,13 секунд. Второе место заняла команда Великобритании (+0,18), замкнули тройку лучших представительницы Новой Зеландии (+1,95).
У мужчин победила четверка из США, преодолев дистанцию за 5 минут 49,03 секунды. Серебряные медали Игр завоевала команда Новой Зеландии (+0,85), бронзу — Великобритания (+3,39).
Нидерланды завоевали вторую золотую медаль на Играх в Париже, обе — в академической гребле. У команды США шесть золотых медалей на XXXIII Летних Олимпийских играх. По количеству медалей высшей пробы американцы пока уступают принципиальным соперникам из Китая, у которых 11 золотых наград.
Париж, Франция. Академическая гребля. Четверка распашная. Женщины.
1. Бенте Боонстра, Хермейнтье Дрент, Тинка Офферейнс, Марлус Ольденбург (Нидерланды).
2. Эсме Бут, Хелен Гловер, Саманта Редгрейв, Ребекка Шортен (Великобритания).
3. Джекки Гоулер, Давина Уодди, Керри Уильямс, Фиби Спурс (Новая Зеландия).
Париж, Франция. Академическая гребля. Четверка распашная. Мужчины.
1. Джастин Бест, Лиам Корриган, Майкл Грейди, Ник Мид (США).
2. Мэтт Макдональд, Оливер Маклин, Том Мюррей, Логан Ульрих (Новая Зеландия).
3. Мэтт Олдридж, Дэвид Эмблер, Фредди Дэвидсон, Оливер Уилкс (Великобритания).