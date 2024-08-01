Нидерланды и США взяли золото Олимпиады в академической гребле

Нидерланды завоевали вторую золотую медаль на Играх в Париже, обе — в академической гребле. У команды США шесть золотых медалей на XXXIII Летних Олимпийских играх. По количеству медалей высшей пробы американцы пока уступают принципиальным соперникам из Китая, у которых 11 золотых наград.