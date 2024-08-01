В Олимпийской деревне обокрали велосипедистов сборной Словакии

«Велосипедистов из словацкой делегации ограбили в понедельник между 9.00 и 17.00 в Олимпийской деревне в Сен-Дени», — написал Бреле.

Журналист издания Valeurs отметил, что оборудование хранилось в незапертом шкафчике. Сообщается, что было украдено десяток велопокрышек, запчастях и нескольких переключателях. Сумма ущерба оценивается в €2,3 тысячи. Тренер команды подал заявление в полицию.

Сен-Дени и его окрестности печально известны своим уровнем преступности, который почти в два раза выше, чем в среднем во Франции.

Ранее аргентинского футболиста Тьяго Альмаду обокрали на €50 тысяч. Главный тренер сборной Аргентины Хавьер Маскерано заявил, что Альмаду стал жертвой кражи, когда находился на тренировке. Отмечается, что следов взлома не обнаружено. Грабитель проник в раздевалку аргентинцев и украл драгоценности и часы.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, три представителя гребли на байдарках и каноэ, три велогонщика, одна представительница прыжков на батуте и один пловец. Также на Олимпиаду приехали 16 спортсменов из Беларуси.