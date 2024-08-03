Российские теннисистки в финале, провал в прыжках на батуте и путаница с флагами. Как прошел седьмой день Игр-2024

По итогам дня, в рамках которого было разыграно 23 комплекта наград, китайские спортсмены взяли еще две золотые медали. Лун Даои и Ван Цзунюань победили в прыжках в воду с синхронного трехметрового трамплина, а бадминтонисты Чжэн Сивэй и Хуан Яцюн взяли медаль высшего достоинства в миксте. Теперь в активе сборной Китая 13 золотых, девять серебряных и девять бронзовых наград.

На второе место вышла сборная Франции, у которой 11 золотых медалей, 12 серебряных и 13 бронзовых наград. Третью строчку занимают австралийцы, у них также 11 наград высшего достоинства, шесть серебряных медалей и пять бронзовых.

Теннисистки гарантировали России первую медаль

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Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые до Олимпиады никогда не играли в паре, продолжают побеждать. В полуфинале россиянки достаточно легко сломили сопротивление испанской пары Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо. В двух сетах представительницы России отдали соперницам всего три гейма и стали финалистками олимпийского турнира, гарантировав России первую и, скорее всего, единственную медаль на нынешних Играх.

Было нервно, но было не очень ошибаться после того, как Диана все забивала. Поэтому я собралась, а потом стало легче ментально. Мирра Андреева российская теннисистка

17-летняя Андреева станет самым молодым призером Олимпиады в теннисе за последние 32 года. На ОИ-1992 в Барселоне победу в женском одиночном разряде одержала 16-летняя американка Дженнифер Каприати, и с тех пор никого моложе россиянки на Играх в медалистах не было. Какого достоинства будет медаль у Андреевой и Шнайдер, станет известно в воскресенье, 4 августа. Соперницами россиянок будут итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини.

Россиянка Бладцева осталась без медали

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241949&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Отличные шансы не только на медаль, но и на победу были у россиянки Анжелы Бладцевой, которая выступает в прыжках на батуте. Спортсменка является действующей победительницей общего зачета Кубка мира, однако на Играх она не смогла попасть в тройку.сильнейших, Судьи оценили ее выступление в 55,020 балла, этого хватило только для пятого места. Первенствовала в соревнованиях британка Брайони Пейдж, набравшая 56,480 балла. Серебро у белоруски Виолетты Бордиловской (56.060).

Бладцева после выступления расплакалась, а также призналась, что считает его самым тяжелым поражением в своей жизни. В свою очередь, главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков раскритиковал судейство. «При любом раскладе она не могла получить такую низкую оценку техники. Что имеем, то имеем. Да, она где-то не справилась с психологией. Молодая. Честно сказать, непонятно», — добавил Рыжков.

Грузинского дзюдоиста дисквалифицировали

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241951&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Международная федерация дзюдо (IJF) дисквалифицировала грузина Гурама Тушишвили за неспортивное поведение. Поводом стал толчок дзюдоистом соперника из Франции Тедди Ринера после окончания встречи в рамках ¼ финала в весовой категории свыше 100 килограммов. Кроме того, Тушишвили положил французу, который в последствии выиграл Олимпиаду, руку на лицо.

Грузинского дзюдоиста отстранили от участия в утешительном раунде Игр в личных соревнованиях, а также от выступления в смешанном командном турнире. Окончательно срок дисквалификации Тушишвили определит специальная комиссия IJF. В организации отметили, что поведение грузинского спортсмена противоречит духу дзюдо.

Пловчиха потеряла сознание

Словацкая пловчиха Тамара Потоцкая потеряла сознание после заплыва на дистанции 200 метров комплексом. 21-летняя спортсменка, показавшая 23-й результат в квалификации, упала в обморок при выходе из бассейна. Медики оказали ей первую помощь и увезли в больницу в кислородной маске.

Для Потоцкой это первые Олимпийские игры в карьере. На чемпионате мира 2024 года она заняла 14-е место на дистанции 200 метров комплексом.

В трансляции Игр перепутали флаги

Организаторы трансляции по легкой атлетике на Олимпийских играх ошибочно вывели в таблице российский флаг. Перед началом соревнований по метанию молота должна была появиться строка с указанием мирового и олимпийского рекордов.

Мировой рекорд (86,74 метра) был установлен в 1986 году Юрием Седых, напротив которого разместили флаг СССР. Олимпийский рекорд (84,80 метра) установил на Играх-1988 советский атлет Сергей Литвинов, однако организаторы по ошибке разместили напротив его фамилии российский триколор.