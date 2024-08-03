Российские теннисистки в финале, провал в прыжках на батуте и путаница с флагами. Как прошел седьмой день Игр-2024

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
13
9
9
2Франция
11
13
13
3Австралия
11
6
5
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
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Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Стрельба
Пневматический пистолет, 25 м. Женщины. Финал
Джин Ян
Камиль Еджевски
Вероника Майор
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Женщины. Финал
Сайя Сакакибара
Манон Веенстра
Зое Классенс
Результаты
Велоспорт - BMX
Гонка. Мужчины. Финал
Жорис Доде
Сильвен Андре
Ромейн Маю
Результаты
Легкая атлетика
10000 м. Мужчины. Финал
Джошуа Чептегей
Бериху Арегави
Грант Фишер
Результаты
Плавание
200 м комплекс. Мужчины. Финал
Леон Маршан
Данкан Скотт
Ван Шунь
Результаты
Плавание
200 м н/с. Женщины. Финал
Кайли Маккеон
Риган Смит
Кайли Масс
Результаты
Плавание
50 м в/с. Мужчины. Финал
Камерон Макивой
Бенджамин Прауд
Флоран Манаду
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Финал
Катержина Синякова / Томаш Махач
Чжан Чжичжэнь / Синьюй Ван
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Финал
Япония
Венгрия
Результаты
Прыжки на батуте
Личное первенство. Мужчины. Финал
Иван Литвинович
Ван Зисай
Ян Лангю
Результаты
Фехтование
Шпага, командное первенство. Мужчины. Матч за 3-е место
Чехия
Франция
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Финал
Ким Мин Джон
Тедди Рине
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Алишер Юсупов
Тацуру Саито
Результаты
Дзюдо
свыше 100 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Энди Гранда
Темур Рахимов
Результаты
Теннис
Парный разряд. Микст. Матч за 3-е место
Феликс Оже-Альяссим / Габриэла Дабровски
Деми Схурс / Уэсли Колкоф
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Финал
Беатрис Соуза
Раз Гершко
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Милица Жабич
Ромен Дико
Результаты
Дзюдо
свыше 78 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Ким Ха Юн
Кайра Оздемир
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Финал
Корея
Германия
Результаты
Стрельба из лука
Командное первенство. Микст. Матч за 3-е место
Индия
США
Результаты
Расписание событий
Дзюдо. Микст. 1/8 финала
09:20скороКазахстанБразилия
Дзюдо. Микст. 1/8 финала
09:20скороГерманияАвстрия
Дзюдо. Микст
09:30скороМикст. 1/8 финала. Франция - –
Дзюдо. Микст. 1/8 финала
09:30скороКореяТурция
Дзюдо. Микст
09:40скороМикст. 1/8 финала. Грузия - –
Дзюдо. Микст. 1/8 финала
09:40скороУзбекистанКанада
Дзюдо. Микст
09:50скороМикст. 1/4 финала
Дзюдо. Микст
09:50скороМикст. 1/4 финала
Дзюдо. Микст
10:00скороМикст. 1/4 финала
Дзюдо. Микст
10:00скороМикст. 1/4 финала
Стрельба. Женщины
10:00скороСкит. Женщины. Квалификация
Стрельба. Мужчины
10:00скороСкит. Мужчины. Квалификация
Волейбол. Женщины. Групповой этап
10:00скороНидерландыДоминиканская Республика
Гандбол. Женщины. Группа B
10:00скороВенгрияНидерланды
Гольф. Мужчины
10:00скороЛичное первенство. Мужчины. 3-й раунд
Дзюдо. Микст
10:10скороМикст. Утешительные
Дзюдо. Микст
10:10скороМикст. Утешительные
Дзюдо. Микст
10:20скороМикст. 1/2 финала
Дзюдо. Микст
10:20скороМикст. 1/2 финала
Гребля академическая. Женщины
10:30скороОдиночка. Женщины. Финал C
10:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские теннисистки в финале, провал в прыжках на батуте и путаница с флагами. Как прошел седьмой день Игр-2024

В Париже завершился седьмой день Олимпийских игр, сборная Китая сохранила лидерство в медальном зачете. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2023

По итогам дня, в рамках которого было разыграно 23 комплекта наград, китайские спортсмены взяли еще две золотые медали. Лун Даои и Ван Цзунюань победили в прыжках в воду с синхронного трехметрового трамплина, а бадминтонисты Чжэн Сивэй и Хуан Яцюн взяли медаль высшего достоинства в миксте. Теперь в активе сборной Китая 13 золотых, девять серебряных и девять бронзовых наград.

На второе место вышла сборная Франции, у которой 11 золотых медалей, 12 серебряных и 13 бронзовых наград. Третью строчку занимают австралийцы, у них также 11 наград высшего достоинства, шесть серебряных медалей и пять бронзовых.

Теннисистки гарантировали России первую медаль

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Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые до Олимпиады никогда не играли в паре, продолжают побеждать. В полуфинале россиянки достаточно легко сломили сопротивление испанской пары Кристина Букша / Сара Соррибес-Тормо. В двух сетах представительницы России отдали соперницам всего три гейма и стали финалистками олимпийского турнира, гарантировав России первую и, скорее всего, единственную медаль на нынешних Играх.

Было нервно, но было не очень ошибаться после того, как Диана все забивала. Поэтому я собралась, а потом стало легче ментально.

Мирра Андреева
российская теннисистка

17-летняя Андреева станет самым молодым призером Олимпиады в теннисе за последние 32 года. На ОИ-1992 в Барселоне победу в женском одиночном разряде одержала 16-летняя американка Дженнифер Каприати, и с тех пор никого моложе россиянки на Играх в медалистах не было. Какого достоинства будет медаль у Андреевой и Шнайдер, станет известно в воскресенье, 4 августа. Соперницами россиянок будут итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини.

Россиянка Бладцева осталась без медали

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Отличные шансы не только на медаль, но и на победу были у россиянки Анжелы Бладцевой, которая выступает в прыжках на батуте. Спортсменка является действующей победительницей общего зачета Кубка мира, однако на Играх она не смогла попасть в тройку.сильнейших, Судьи оценили ее выступление в 55,020 балла, этого хватило только для пятого места. Первенствовала в соревнованиях британка Брайони Пейдж, набравшая 56,480 балла. Серебро у белоруски Виолетты Бордиловской (56.060).

Бладцева после выступления расплакалась, а также призналась, что считает его самым тяжелым поражением в своей жизни. В свою очередь, главный тренер сборной России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков раскритиковал судейство. «При любом раскладе она не могла получить такую низкую оценку техники. Что имеем, то имеем. Да, она где-то не справилась с психологией. Молодая. Честно сказать, непонятно», — добавил Рыжков.

Грузинского дзюдоиста дисквалифицировали

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Международная федерация дзюдо (IJF) дисквалифицировала грузина Гурама Тушишвили за неспортивное поведение. Поводом стал толчок дзюдоистом соперника из Франции Тедди Ринера после окончания встречи в рамках ¼ финала в весовой категории свыше 100 килограммов. Кроме того, Тушишвили положил французу, который в последствии выиграл Олимпиаду, руку на лицо.

Грузинского дзюдоиста отстранили от участия в утешительном раунде Игр в личных соревнованиях, а также от выступления в смешанном командном турнире. Окончательно срок дисквалификации Тушишвили определит специальная комиссия IJF. В организации отметили, что поведение грузинского спортсмена противоречит духу дзюдо.

Пловчиха потеряла сознание

Словацкая пловчиха Тамара Потоцкая потеряла сознание после заплыва на дистанции 200 метров комплексом. 21-летняя спортсменка, показавшая 23-й результат в квалификации, упала в обморок при выходе из бассейна. Медики оказали ей первую помощь и увезли в больницу в кислородной маске.

Для Потоцкой это первые Олимпийские игры в карьере. На чемпионате мира 2024 года она заняла 14-е место на дистанции 200 метров комплексом.

В трансляции Игр перепутали флаги

Организаторы трансляции по легкой атлетике на Олимпийских играх ошибочно вывели в таблице российский флаг. Перед началом соревнований по метанию молота должна была появиться строка с указанием мирового и олимпийского рекордов.

Мировой рекорд (86,74 метра) был установлен в 1986 году Юрием Седых, напротив которого разместили флаг СССР. Олимпийский рекорд (84,80 метра) установил на Играх-1988 советский атлет Сергей Литвинов, однако организаторы по ошибке разместили напротив его фамилии российский триколор.

Алексей Гусев

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