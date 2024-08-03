Польша лишила призера Олимпиады белоруса Золотого возможности выступать на своей лодке

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в академической гребле белорус Евгений Золотой вынужден был выступать в Париже не на своей лодке. Как рассказал ТАСС личный тренер спортсмена Андрей Щемелев, инвентарь гребца не смог пересечь белорусско-польскую границу из-за введенных в начале июля санкций.

«Путь к этому результату был очень непростым, пришлось преодолеть очень много препятствий, чтобы попасть на Олимпиаду, — заметил Щемелев. — Речь идет о получении допуска на международные старты и завоевании олимпийской лицензии на прошлогоднем чемпионате мира. Но Женя ехал на Олимпиаду, чтобы завоевать в Париже медаль, другой задачи он перед собой не ставил».

«Почему не в Париже сейчас? Я должен был поехать туда на машине вместе с лодками, но нам не дали проехать польскую границу, так как с 2 июля лодки попали под санкции, да и с прицепами из Белоруссии с начала июля нельзя заезжать в Евросоюз. Все наши аргументы, что везем лодки на Олимпиаду, на таможенников не подействовали», — добавил тренер.

По словам Щемелева, Золотой выступал в Париже на лодке, которую ему предоставила германская фирма Empacher. «Хотя поначалу мы получили отказ от немцев, и наш олимпийский комитет сразу бросил клич, что ищет лодку для спортсмена. Некоторые федерации готовы были помочь нам, после этого Empacher изменила свое решение. Дали ему лодку такой же модели, которую удалось правильно настроить к соревнованиям», — рассказал собеседник ТАСС.

«Любому спортсмену очень важно плыть на своей лодке, к которой он давно привык. Но Женя оказался молодец, и это не стало для него преградой, он был готов плыть даже на лодке другой модели», — заключил Щемелев.