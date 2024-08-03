Провалившие гендерный тест боксерши успешно выступают на Олимпиаде. Кто они — трансгендеры или женщины с особенностями?

Источник: Спорт-Экспресс

Хелиф победила итальянку Анджелу Карини в ⅛ финала олимпийского турнира в категории до 64 килограммов. Итальянка пропустила несколько ударов и отказалась от продолжения боя после 46 секунд. Карини не стала жать руку сопернице и заявила о несправедливости. На этой же стадии турнира в категории до 57 килограммов Юйтин одолела спортсменку из Узбекистана Ситору Турдибекову со счетом 5:0.

После этого на Хелиф и Юйтин обрушилась волна критики в социальных сетях. Их стали называть трансгендерными женщинами и посчитали, что они не должны были участвовать в Олимпиаде в Париже.

Обвинения возникли из-за дисквалификации в 2023 году

Хелиф и Юйтин были отстранены от участия в чемпионате мира под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA). Хелиф была снята с соревнований перед финальным боем в весовой категории до 66 килограммов. Из-за этого на золотой поединок вышла Джанжаем Суваннафенг, которая проиграла алжирке в полуфинале. Чемпионкой в этом весе тогда стала китаянка Ян Лю. Юйтин лишили бронзы в весе до 57 килограммов.

Основанием для дисквалификации стали два теста, проведенных во время чемпионатов мира в Стамбуле в 2022 году и в Нью-Дели в 2023 году. Результаты не были озвучены публично из-за запрета на разглашение итогов медицинских анализов.

В IBA тогда заявили, что спортсменки имеют XY-хромосомы и должны быть исключены из соревнований. При этом проверка пола на XY-хромосомы была отменена в спорте в 1990-х. Стандарт допуска к женским стартам включает в себя только тестирование на уровень тестостерона.

В рамках женского чемпионата мира по боксу одной из главных тем стала честность спортсменов и профессионализм. По результатам ряда ДНК-тестов были выявлены спортсмены, пытавшиеся обмануть своих коллег и выдававшие себя за женщин. Умар Кремлев президент IBA

Юйтин отказалась комментировать дисквалификацию с чемпионата мира и не стала обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Хелиф заявила, что это был заговор, чтобы Алжир остался без золотой медали. Она обратилась в CAS, однако отозвала апелляцию в ходе разбирательства.

Информация о смене пола боксершами не подтвердилась

Алжирские СМИ писали, что у Хелиф повышенный уровень тестостерона. При этом гормональный тест нельзя использовать для однозначного определения пола. Тестостерон может зашкаливать в результате употребления допинга, природных особенностей организма или других факторов.

По данным GLAAD и InterACT, Хелиф — женщина, которая не является трансгендером и не идентифицирует себя как интерсекс. Она имеет нарушение полового развития (DSD). Это означает, что, хотя она родилась женщиной, у нее, тем не менее, могут быть хромосомы XY.

По данным OOН, доля таких людей на планете составляет до 1,7 процента. Отмечается, что женщины с ХY-хромосомами могут вести полноценный образ жизни и рожать детей.

Справедливость участия в соревнованиях женщин с DSD поставили под сомнение

По словам советника Международной ассоциации регби по вопросам травмоопасности Росс Такер, исследования показывают, что удары женщин с ХY-хромосомами на 162 процента сильнее ударов женщин без них. «Это как выставить 90-килограммового боксера против 60-килограммового», — заявил он.

Специальный докладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин и девочек Реем Алсалем также выразила обеспокоенность произошедшим. По ее мнению, участие женщин с DSD угрожает физическому здоровью других спортсменок.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против допуска проваливших гендерный тест спортсменок к участию в женских соревнованиях. «И дело не в дискриминации кого-то, а в защите прав спортсменок, которые должны иметь возможность состязаться на равных», — посчитала она.

За спортсменок вступился МОК

Международный олимпийский комитет допустил боксерш к женским соревнованиям в 2024 году. В организации заявили, что они прошли все проверки перед Играми-2024 и долгое время участвовали в соревнованиях на самом высоком уровне.

Текущая агрессия против этих двух спортсменок полностью основана на решении, которое было принято без какой-либо надлежащей процедуры, особенно учитывая, что спортсмены участвовали в соревнованиях высшего уровня в течение многих лет. Заявление МОК

Организация World Boxing также поддержала Хелиф и Юйтин. По их мнению, спортсменки имеют равные права с женщинами-боксерами.

У Хелиф и Юйтин большая боксерская история

Обе спортсменки до сих пор входят в топ-3 рейтингов своих весовых категорий. Юйтин — двукратная чемпионка мира по боксу (2018, 2022), победительница Азиатских игр-2022 и двукратная чемпионка Азии. Она провалилась на прошлой Олимпиаде в Токио — проиграла первый бой раздельным решением.

Отец Иман Хелиф показывает ее детское фото

Хелиф выросла в сельской местности и изначально занималась футболом, прежде чем переключиться на бокс. В ее детстве были трудности с доступом к тренировкам, поэтому ей приходилось ездить в соседнюю деревню. Боксерша продавала металлолом, чтобы оплатить проезд. Ее отец не одобрял увлечение дочери, что создавало дополнительные преграды для продолжения тренировок.

На чемпионатах мира по боксу Хелиф начала выступать с 2018 года, а в 2022-м билась за золото с ирландкой Эми Бродхерст в весовой категории до 63 килограммов. Несмотря на поражение, Иман назвали на родине героем, поскольку это было первое в истории выступление алжирки в финале первенства мира. На Олимпиаде-2020 Хелиф проиграла другой ирландке — Келли Харрингтон — в четвертьфинале.