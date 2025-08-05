Допинг: запрещенные вещества, последствия и скандалы

"Например, если удается доказать, что нарушение произошло не по вине спортсмена, и он не мог знать о нарушении и предвидеть его — как в деле Яника Синнера. Тогда суд может учесть обстоятельства. Но в большинстве случаев применяется принцип строгой ответственности: что нашли в организме — за то и отвечаешь.