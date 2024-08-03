Волейболистки из Египта осудили Францию за запрет носить хиджаб

Участвующие в соревнованиях по пляжному волейболу египтянки Марва Абдельхади и Доаа Эльгобаши после матча с командой Испании раскритиковали запрет со стороны французских властей на ношения хиджаба во время Олимпиады для своих спортсменок.

«Я хочу играть в хиджабе, она хочет играть в бикини. Все в порядке, хотите ли вы быть голой или носить хиджаб. Просто уважайте все разные культуры и религии. Я не прошу вас носить хиджаб, а вы не просите меня носить бикини. Никто не может указывать мне, как одеваться. Это свободная страна, каждый должен иметь возможность делать то, что хочет», — приводит слова Эльгобаши Expressen.

В сентябре 2023 года было подтверждено, что запрет Сената будет распространяться и на французских спортсменов, участвующих в Олимпиаде, когда министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что страна будет поддерживать «строгий режим светскости, неукоснительно применяемый в области спорта».

Абдельхади и Эльгобаши заняли последнее место в группе A, уступив во всех трех матчах, и покинули соревнования. Все три соперницы египтянок по группе вышли в ⅛ финала: Ана Патрисия и Дуда из Бразилии, испанки Лилиана и Паула и итальянки Валентина Готтарди и Марта Менегатти.