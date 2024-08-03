Золото в парусном спорте выиграли представители Израиля и Италии

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Израильский спортсмен Том Ревени выиграл соревнования по парусному спорту на Олимпийских играх в Париже в классе IQFoil. Серебряным призером стал Грэ Моррис из Австралии. Тройку лидеров замкнул представитель Нидерландов Люк ван Опзееланд.

У женщин золото в этой дисциплине завоевала итальянка Марта Маджетти. Второй стала Шэрон Кантор из Израиля, третьей — британка Эмма Уилсон.

Соревнования должны были состояться 2 августа, но были перенесены из-за погодных условий.

Это первая золотая медаль для Израиля на XXXIII Олимпийских играх в Париже. Израильские спортсмены на данный момент завоевали пять наград (1−3−1). Марта Маджетти принесла шестую золотую медаль для команды Италии (6−8−4).

Париж, Франция. Парусный спорт. Класс IQFoil. Мужчины.

1. Том Ревени (Израиль).

2. Грей Моррис (Австралия).

3. Люк ван Опзееланд (Нидерланды).

Париж, Франция. Парусный спорт. Класс IQFoil. Женщины.

1. Марта Маджетти (Италия).

2. Шарон Кантор (Израиль).