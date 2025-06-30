Парусный спорт: дисциплина для настоящих эстетов

Базовые курсы могут обойтись вам в 50 и более тысяч рублей. Зато вам может быть предложена аренда судна. Но первое время вас могут просто брать на лодку в качестве пассажиров и давать мелкие поручения на судне. Так вы привыкните к обстановке. Ниже расскажем, на что еще нужно обратить внимание.