Парусный спорт: дисциплина для настоящих эстетов

Что такое парусный спорт
Парусный спорт — это не просто активный отдых на воде, хотя корни дисциплины идут именно отсюда. Спортсмены пытаются преодолеть определенные дистанции при помощи яхты, не используя какие-либо двигатели. К похожим дисциплинам относятся виндсерфинг и серфинг, но там передвижение осуществляется на досках. Кто самый быстрый — тот и победил. Также вы можете встретить в интернете названия «яхтинг» или «сейлинг», не пугайтесь, речь идет об одном и том же олимпийском виде спорта.
История развития парусного спорта
Лодки на протяжении сотен лет использовались людьми для рыболовства или передвижения. Но развлечением поездки по воде стали лишь в 17-м веке. Новаторами стали голландцы, которые стали устраивать первые гонки. В 1660-м году спорт переехал в Англию не без помощи короля Карла II. На Туманном Альбионе прошли первые зафиксированные соревнования — произошло это в 1661 году. Первый яхт-клуб также появился на Британских островах, но уже в Ирландии — в 1720-м году.
В Россию парусный спорт пришел немного позднее. Как картошка и многие другие новинки — в эпоху правления Петра I. Правда, эта новинка популярности у людей не нашла и на время ушла в историю со смертью императора.
Императорский яхт-клуб с постоянной деятельностью появился в Санкт-Петербурге лишь в 1846-м году. Но такой спорт оставался элитным: в клуб входили князья, высокопоставленные чиновники, офицеры. Просто так по желанию попасть туда было нереально, да и вложений спорт требовал во все времена.
В 19-м веке парусный вид спорта получил новый виток развития. Когда в России только-только появился яхт-клуб, в Америке стал проходить международный Кубок. На протяжении 132-х лет выигрывали участники Нью-Йоркского яхт-клуба. Стабильность, которой могут позавидовать наши синхронистки!
В 1900-м году дисциплина стала олимпийской. В середине 20-го века были приняты универсальные правила, по которым гонки и проходят в наши дни с небольшими изменениями.
Виды парусного спорта
Преодоление дистанции — это еще не все тонкости дисциплины. Она многообразна настолько, насколько это вообще возможно. И соревнования по парусному спорту можно группировать по нескольким критериям, типам и классам яхт. Смотрите сами:
По району плавания
- Кругосветные
- Океанские
- Морские
- Локальные
По типам или классам яхт
- Монотипы. Такие яхты изготавливаются по единым чертежам и имеют одинаковые характеристики. В соревнованиях монотипов преимущества нет ни у одного спортсмена. Другое название, которое вы можете встретить — швертботы.
- Макси-яхты. Эти парусные лодки обычно достигают в длину более 30 метров. Строятся суда по индивидуальному заказу по правилам Королевского океанского гоночного клуба, который базируется в Лондоне. Яхты подходят для океанских соревнований с длинными дистанциями.
- Динги. Малые парусные суда. В длину они могут достигать трех метров. Пассажировместимость 1−2 человека.
- Яхты. Классические суда от шести метров в длину.
- Спортивные лодки. Трейлерные яхты. Они были разработаны для легкой транспортировки. Экипаж таких яхт составляет от трех до шести человек. Длина лодки от 5,5 до 8 метров.
- Крейсерные яхты. Хорошо адаптированы для морских путешествий. Имеют более прочный корпус.
- Килевые яхты. Имеют глубокий плавник, который дает лучшее сопротивление воде. Подходят для глубоких вод морей и озер. На мелководье их не используют.
- Многокорпусные суда (катамараны, тримараны, проа). Катамараны имеют два корпуса, тримараны — три. У проа имеется балансир с одной стороны корпуса.
По уровню участников
- Профессиональные
- Любительские
- Смешанные
По составу экипажа
- Одиночные
- Командные
- Возрастные
- По половому признаку
По виду дистанции
- Этапные
- Рейсовые
По длине дистанции
- Короткие
- Длинные
По правилам проведения соревнований
- Матчевые
- Командные
- С пересадкой
- Гандикапные
- По приходу
Правила проведения соревнований
Столько критериев могут запутать человека, который только-только решил заниматься парусным спортом. Не пугайтесь, соревнования обычно группируют в себе и типы плавания и типы яхт, потому что от первого второе находится в прямой зависимости. Правил в парусном спорте очень много, но чаще всего схема соревнований следующая:
- Регата состоит из 7 гонок в каждом из классов судов.
- Спортсмены получают очки в зависимости от занятого места. 1-е место — 0 очков, 2-е — 3 очка, 3-е место — 5,7 очков, 4-е — 8 очков, 5-е — 10 очков, 6-е — 11,7 очков.
- Каждое последующее место добавляет плюс 6 очков, но засчитываются в зачет только первые 6 мест.
Как проходят соревнования по парусному спорту
Теперь немного поговорим о форматах самих гонок. Внутри парусного спорта существуют несколько популярных дисциплин. Ниже расскажем, как спортсмены проходят необходимые дистанции в соревнованиях по парусному спорту.
- Гонки флота. Один из самых популярных видов. В таких гонках все яхты стартуют одновременно с одной линии. А побеждает тот, кто первым приходит к финишу. Такие турниры проводят в двух форматах. В соревнованиях монотипов участвуют суда одного класса, а время высчитывается реальное — победителем является первый прибывший к финишу. В случае, когда проходит гонка с гандикапом, итоговое время высчитывается с помощью коэффициента. Он определяется индивидуально для каждой яхты и зависит от системы обмера, принятой на соревнованиях.
- Командные гонки. В этом формате традиционно участвуют две команды, в составе которых имеются от двух до четырех яхт. Они либо участвуют в эстафете, либо стартуют одновременно, и тогда один экипаж может сдерживать соперника. Победитель тот, кто пришел первым.
- Матч-рейс. Иными словами — дуэль двух яхт. Победитель получает балл, проигравший — ничего. В турнире может участвовать несколько команд. В этом случае между ними проходит круговой турнир, каждый соревнуется с каждым по очереди. Лидеры итоговой таблицы с подсчетом баллов разыгрывают в плей-офф путевки в финал, где и определяется победитель. Как правило, это соревнования для килевых судов с экипажем более 4-х человек.
Соревнования также можно разделить по типам на дистанции и на количество членов экипажа. В турнирах экипажам нужно учитывать силу ветра, уровень шторма, иногда приливы, отливы и близость к берегу. Все это может влиять на итоговое место.
Какая нужна экипировка
А теперь самое главное для начинающего яхтсмена — какая экипировка нужна для занятия спортом. Готовьте ваши кошельки, потому что потратиться явно придется.
- Одежда. Форма спортсмена зависит от типа соревнований. Для короткого заплыва в жаркую погоду достаточно футболки и шорт. Но если вы планируете выходить далеко в океан, то нужно приобрести непромокаемый комбинезон, защищающий от ветра. Ткань должна при этом хорошо пропускать воздух. Рекомендуется также носить во время плавания специальное белье из полипропилена.
- Обувь. В коротких заплывах достаточно носить кеды или другую летнюю обувь. А длительные заплывы требуют специальные туфли-мокасины. Они не промокают, снабжены мягкой подошвой и кожаными шнурками. Если погода дождливая, лучшим вариантом станут сапоги.
- Перчатки. Важная часть в гардеробе яхтсмена. Они могут быть с «короткими» пальцами и с застежкой-липучкой. Удобно в боевых условиях.
- Очки. Тоже обязательный элемент в условиях солнечной погоды.
- Головной убор.
- Яхта. Собственно, элемент, без которого вся остальная информация не имеет никакого смысла. Если можете себе позволить такой транспорт, то с остальной экипировкой в списке проблем точно не будет.
Как начать заниматься парусным спортом
Просто так заниматься парусным спортом у вас не получится. Для этого нужно обратиться в яхт-клубы, которые помогут вам освоить азы дисциплины. В России сегодня яхт-клубы есть практически во всех крупных городах с доступом к воде.
Базовые курсы могут обойтись вам в 50 и более тысяч рублей. Зато вам может быть предложена аренда судна. Но первое время вас могут просто брать на лодку в качестве пассажиров и давать мелкие поручения на судне. Так вы привыкните к обстановке. Ниже расскажем, на что еще нужно обратить внимание.
- На первых порах вам понадобится инструктор. Стоимость занятий будет зависеть от яхт-клуба.
- Будьте готовы к временным неудобствам. По заявлениям спортсменов в различных интервью, укачивание — не главная проблема. Оно может быть только на море. К другим неприятным моментам может оказаться отсутствие привычного туалета. Другие вопросы — холод, жара и дождь, которые при длительном плавании с непривычки будут мешать прогрессу.
- Самое важное, чему вы научитесь — рулевой опыт. Но это не все задачи на яхте. Вам нужно будет освоить основы навигации, умение замечать изменения погоды. Очень важны навыки коммуникации при переговорах с командой.
- Следуйте правилам безопасности. На яхте всегда должны быть спасательные жилеты, аптечка. Кроме того, берите с собой сигнальные огни на случай чрезвычайной ситуации.
Парусный спорт в России
Кроме Олимпийских игр в мире есть пять крупных престижных регат. В России соревнования по парусному спорту тоже проходят. Их организацию контролирует Федерация парусного спорта страны, существующая в 1912 году. Под эгидой федерации проходят чемпионаты страны и этапы Кубка России. Соревнования проводятся за счет средств от Министерства спорта и спонсорских взносов. Турниры проходят ежегодно.
Какие чемпионаты по парусному спорту пройдут в 2025 году
В России в этом году запланирован ряд соревнований по парусному спорту. Ближайший турнир — Молодежный кубок в Калининграде. В середине лета состоится этап Кубка России в Санкт-Петербурге. С 14 по 18 августа на территории Клязьминского водохранилища Московской области состоится Университетский кубок. А уже в последние дни лета регата состоится в Калининградской области, где пройдет уже Янтарный кубок.
Спортивные события в календаре парусных гонок в нашей стране запланированы до октября этого года. Подробное расписание турниров и способы участия можно найти на сайте Федерации парусного спорта.
Почему стоит заниматься парусным спортом: польза и перспективы
Заниматься спортом полезно всегда. Но когда речь идет о такой воодушевленной дисциплине плюсы выходят за рамки здоровья человека. Польза от плавания намного больше.
- Управляя яхтой, часто приходится принимать решения быстро, не опираясь на чье-либо мнение. Вы, как-никак, являетесь в этот момент капитаном корабля. Ребенок и даже взрослый научаться самостоятельности, находясь на судне.
- Парусный спорт развивает пространственное мышление. Управлять транспортом часто приходится на узких пространствах. Также на пути могут встречаться препятствия, мели и так далее.
- Вы будете лучше чувствовать погодные изменения. Тут все просто: опыт, который вы приобретете в море, научит вас понимать изменения климата.
- Привычка к порядку. Бардак недопустим на яхте. Поэтому вам придется учиться порядку и структурности. А это всегда полезно.
- Вы станете выносливее. Стандартный бонус для спортивной активности. Держать штурвал, управлять парусом — все это потребует сил.
- Вы будете выглядеть круто на фоне своих друзей. Управлять автомобилем — круто, но привычно. Скейтбордом — немного лучше, но больше подходит для подростков. А вот яхта — дело совсем другое.
Главное о парусном спорте
Вспомните основное о парусном спорте. И бегом в ближайший яхт-клуб!
- В парусном спорте используется водный транспорт без двигателей. Только сила ветра и вашего ума.
- Развлечение появилось в Нидерландах в 17-м веке, а после захватило Европу.
- Популярные дисциплины в парусном спорте сегодня: дуэли, командные соревнования и гонки с общего старта.
- Соревнования могут проходить на короткие или длинные дистанции даже в акватории рек. А могут в открытом море (марафоны при любой погоде!)
- Начните с простых путешествий на яхте в качестве пассажира, а потом уже переходите на управление транспортом.
- Всегда соблюдайте технику безопасности: носите подходящую одежду, имейте аптечку на судне.