Белорус опоздал на финал Олимпиады, но в итоге выиграл серебряную медаль. Пару дней назад он стал отцом

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Белорусские спортсмены продолжают собирать медали Олимпиады. Счет наградам открыла батутистка Виолетта Бордиловская — серебро. Затем золото взял ее коллега Иван Литвинович. Третья награда случилась у гребца Евгения Золотого. Он стал вторым в соревнованиях одиночек.

Путь к медали у белоруса получился не без приключений и неожиданностей. В четвертьфинале гребец узнал, что у него родился сын. Все случилось уже после его выхода в полуфинал.

«Вообще не знал этого, жена сообщила, что будет плановое УЗИ, все остальное. А после гонки сказала мне позвонить на минуту и сообщила, что родила. Не хотела, чтобы я волновался во время гонки», — цитирует Золотого sport5.by.

Сына назвали Марком. Золотой признался, что это самый важный подарок в его жизни. А еще появление на свет Марка Евгеньевича стало дополнительной мотивацией показать результат на Играх.

Это сработало. Золотой вышел в главный финал одиночек у мужчин.

В день решающего заезда белорус отправился на стадион, но к нужному времени не смог до него доехать. Транспортная проблема во Франции сохраняется, спортсмены сами жаловались на то, что есть задержки. В итоге организаторам пришлось перенести финал А, потому что начать без Золотого они не могли.

— Мы минут 20 ехали на этом автобусе, но у него села батарейка. Гибридный автобус. Мы позвонили и предупредили, чтобы не выходили на воду соперники. Но судьи поздно оповестили о переносе. Со старта все начали «рвать», а я ехал в своем темпе. Потом включился и выдал все, что было. Видел, что соперники устают и нагнал их. Победивший немец сказал. Что не ожидал от меня такого.

24-летний белорус шел в финале последним, многие уже и не надеялись, но за 500 метров до финиша Золотой обогнал почти всех своих соперников. Не удалось только немца Оливера Зайдлера, являющегося 3-кратным чемпионом мира и Европы.

«Не ожидал, что соперники так включатся с самого начала. Пришлось на заключительном отрезке приложить максимум усилий. Выжал из себя все, что было. Ни эта поломка автобуса, ни другие обстоятельства уже не влияли, греб изо всех сил.



Это первая медаль в мужской академической гребле. Очень приятно. Привет всей стране, Краснополью!!! Знаю как за меня болели и переживали на Могилевщине!» — сказал Евгений НОК Белоруссии.