Филиппинец Карлос Юло выиграл золото Игр в вольных упражнениях

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Филиппинец Карлос Юло выиграл первую медаль для своей страны в спортивной гимнастике на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Выступление Юло было оценено судьями в 15 баллов.

Серебряную медаль получил израильский атлет Артем Долгопят (14.966), победивший в данном виде программы на Олимпийских играх в Токио. Тройку лидеров замкнул представитель Великобритании Джейк Джарман (14,933). Казахстанский гимнаст Милад Карими занял пятое место.

Юло принес Филиппинам вторую золотую медаль в истории страны. В Токио историческое первое место в тяжелой атлетике до 55 кг заняла Хидилин Диас.

Медали в отдельных видах упражнений будут разыгрываться в спортивной гимнастике на протяжении трех дней до 5 августа. 3 августа также состоятся соревнования в опорном прыжке среди женщин и в упражнениях на коне среди мужчин.

Париж, Франция. Спортивная гимнастика. Вольные упражнения. Мужчины