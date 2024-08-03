Филиппинец Карлос Юло выиграл золото Игр в вольных упражнениях
На Олимпиаде в Париже разыгран первый комплект наград в отдельных видах упражнений.
На Олимпиаде в Париже разыгран первый комплект наград в отдельных видах упражнений.
Филиппинец Карлос Юло выиграл первую медаль для своей страны в спортивной гимнастике на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Выступление Юло было оценено судьями в 15 баллов.
Серебряную медаль получил израильский атлет Артем Долгопят (14.966), победивший в данном виде программы на Олимпийских играх в Токио. Тройку лидеров замкнул представитель Великобритании Джейк Джарман (14,933). Казахстанский гимнаст Милад Карими занял пятое место.
Юло принес Филиппинам вторую золотую медаль в истории страны. В Токио историческое первое место в тяжелой атлетике до 55 кг заняла Хидилин Диас.
Медали в отдельных видах упражнений будут разыгрываться в спортивной гимнастике на протяжении трех дней до 5 августа. 3 августа также состоятся соревнования в опорном прыжке среди женщин и в упражнениях на коне среди мужчин.
Париж, Франция. Спортивная гимнастика. Вольные упражнения. Мужчины