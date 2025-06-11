Тяжелая атлетика: полное руководство по виду спорта, нормативам и чемпионатам 2025 года

Тимофеева Л. В., Копылов В. В. «Тяжелая атлетика как вид спорта» // Содействие профессиональному становлению личности и трудоустройству молодых специалистов в современных условиях: материалы XV Международной научно-практической конференции. В 2-х ч. Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, 2023.

Фогель А. А., Мухаметов Н. Ш. «Влияние занятий пауэрлифтингом и тяжелой атлетикой на организм человека» // Актуальные вопросы и перспективы развития физического воспитания, спорта в вузах: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Новосибирск: Сибирский государственный университет путей сообщения, 2024.

Зверев В. Д., Талибов А. Х. "Теоретические и технические основы соревновательных упражнений в атлетизме (тяжелая атлетика): учебное пособие для бакалавров. Санкт-Петербург: Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, 2021.

Покусаев А. М., Наджмудинов С. У. «О эффективности упражнений в тяжелой атлетике» // Актуальные проблемы и перспективы развития физической культуры и спорта: материалы национальной научно-практической конференции. Воронеж: Воронежский государственный аграрный университет им. Императора Петра I, 2021.