Казахстанец Курбанов взял серебро ОИ-2024 в упражнениях на коне

Ирландский гимнаст Рис Маккленаган стал победителем в упражнениях на коне на Олимпийских играх в Париже с результатом 15,533 балла.

Двукратный чемпион мира Рис Маккленаган впервые стал олимпийским чемпионом. Спортсмен привлек внимание к себе еще до начала соревнований в Париже, опубликовав видеоролик, в котором проверяет на прочность кровать в своем номере в олимпийской деревне.