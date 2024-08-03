Казахстанец Курбанов взял серебро ОИ-2024 в упражнениях на коне
Нариман Курбанов уступил чемпиону одну десятую балла.
Нариман Курбанов уступил чемпиону одну десятую балла.
Ирландский гимнаст Рис Маккленаган стал победителем в упражнениях на коне на Олимпийских играх в Париже с результатом 15,533 балла.
Второе место занял представитель Казахстана Нариман Курбанов (15,433). Третьим стал американец Стивен Недорошкик (15,300).
Двукратный чемпион мира Рис Маккленаган впервые стал олимпийским чемпионом. Спортсмен привлек внимание к себе еще до начала соревнований в Париже, опубликовав видеоролик, в котором проверяет на прочность кровать в своем номере в олимпийской деревне.
Париж, Франция. Спортивная гимнастика. Конь. Мужчины.