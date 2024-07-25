На Олимпиаде в Париже спортсменам установили «антисекс-кровати»

На Олимпийских играх в Париже спортсмены будут спать на кроватях из картона. Ирландский гимнаст Рис Маккленаган в социальных сетях опубликовал видеоролик, в котором испытывает на кровать на прочность.

«Я на Олимпийских играх в Париже, тут снова стоят картонные “антисекс-кровати”. Когда я тестировал их в последний раз, они выдержали моё испытание. Хотя, возможно, я был недостаточно строг.

Нет, они прошли тест. Это фальшивка. Фальшивые новости», — сказал Маккленаган в видео в социальных сетях.

Три года назад в Токио Маккленаган также записал видео из своего номера в олимпийской деревне, где кровать остается без повреждений, несмотря на прыжки гимнаста. Утверждалось, что кровати развалятся при малейшем раздражении и рассчитаны на вес только одного человека.

25-летний Рис Маккленаган — двукратный чемпион мира по спортивной гимнастике в упражнениях на коне.