Латынина считает, что Байлз обгонит ее по золотым медалям ОИ

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Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина считает, что американка Симона Байлз сможет превзойти ее по количеству золотых медалей на Олимпийских играх.

«Байлз сможет меня обогнать за счет того, что вольные упражнения у нее гораздо сильнее. Она будет продолжать прогрессировать. Из-за отсутствия россиянок уровень сильно упал, поэтому Байлз продолжает спокойно побеждать», — приводит слова Латыниной «Матч ТВ».

3 августа Байлз была сильнее соперниц в опорном прыжке на Играх в Париже, выиграв седьмое олимпийское золото. Теперь на ее счету 10 медалей Олимпиад (7−1−2). По количеству золотых наград она сравнялась с Верой Чаславской (7−4−0), которая выступала за Чехословакию.