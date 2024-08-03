Немецкий велосипедист зашел в кафе во время гонки на Олимпиаде

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1Китай
16
11
9
2Франция
12
14
15
3Австралия
12
7
5
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Плавание
100 м баттерфляй. Мужчины. Финал
Кристоф Милак
Джош Лиендо
Илья Харун
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Финал
Корея
Украина
Результаты
Фехтование
Сабля, командное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Франция
Япония
Результаты
Дзюдо
Микст. Финал
Япония
Франция
Результаты
Гимнастика спортивная
Конь. Мужчины. Финал
Рис Макклинаган
Нариман Курбанов
Стивен Недорошик
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Корея
Германия
Результаты
Гимнастика спортивная
Опорный прыжок. Женщины. Финал
Симона Байлз
Ребека Андраде
Джейд Кэйри
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Женщины. Финал
Чен Цинь Чен / Джия И Фан
Лю Шен Шу / Тин Нин
Результаты
Дзюдо
Микст. Матч за 3-е место
Бразилия
Италия
Результаты
Гимнастика спортивная
Вольные упражнения. Мужчины. Финал
Карлос Юло
Артем Долгопят
Джейк Джерман
Результаты
Стрельба
Скит. Мужчины. Финал
Винсент Хэнкок
Коннер Линн Принс
Ли Мен Юань
Результаты
Теннис
Одиночный разряд. Женщины. Финал
Чжэн Циньвэнь
Донна Векич
Результаты
Бадминтон
Парный разряд. Женщины. Матч за 3-е место
Перли Тан / Муралитаран Тинаа
Нами Матцуяма / Чихару Шида
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Финал
Си Хен Лим
Си Хен Нам
Результаты
Стрельба из лука
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Хун Ен Джон
Лиза Барбелин
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Финал
Сун Ингша
Чен Менг
Результаты
Настольный теннис
Личное первенство. Женщины. Матч за 3-е место
Нина Хаята
Шин Юбин
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Матч за 3-е место
Тэйлор Фритц / Томми Пол
Томаш Махач / Адам Павлашек
Результаты
Парусный спорт
IQFoil. Мужчины. Финал
Том Ревени
Грэ Моррис
Люк ван Опзееланд
Результаты
Теннис
Парный разряд. Мужчины. Финал
Мэттью Эбден / Джон Пирс
Раджив Рам / Остин Крайчек
Результаты
Расписание событий
Легкая атлетика. Мужчины
20:35скороЯдро. Мужчины. Финал
Хоккей на траве. Женщины. Группа A
20:45скороГерманияБельгия
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
21:00скороДжамал ХарвиМунарбек Сейитбек
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
21:16скороСудаи Харада Хавьер Ибаньес Диас
Легкая атлетика. Женщины
21:20скороТройной прыжок. Женщины. Финал
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
21:32скороЗейяд ЭшашЛьюис Ричардсон
Бокс. Мужчины. 1/4 финала
21:48скороНисхант ДевМарко Алонсо Верде Альварес
Легкая атлетика. Микст
21:55скороЭстафета 4х400 м. Микст. Финал
Плавание. Женщины
21:59скоро200 м комплекс. Женщины. Финал
Волейбол. Мужчины. Групповой этап
22:00скороКанадаСербия
Баскетбол. Мужчины. Группа C
22:00скороСербияЮжный Судан
Гандбол. Женщины. Группа A
22:00скороДанияКорея
Футбол. Женщины. 1/4 финала
22:00скороФранция (олимп.)Бразилия (олимп.)
Бокс. Женщины. 1/4 финала
22:04скороБьюс Наз ЧакироглуПихла Кайво-Оджа
Водное поло. Мужчины. Группа A
22:05скороИталияРумыния
Плавание. Женщины
22:09скоро800 м в/с. Женщины. Финал
Легкая атлетика. Женщины
22:20скоро100 м. Женщины. Финал
Бокс. Женщины. 1/4 финала
22:20скороВасиля ЛькадириАйра Вильегас
Баскетбол 3x3. Женщины. Плей-ин
22:30скороКанадаАвстралия
Плавание. Микст
22:33скороЭстафета 4х100 м комбинированная. Микст. Финал
22:08 (мск), источник: Спорт Mail

Немецкий велосипедист зашел в кафе во время гонки на Олимпиаде

Спортсмену нужно было сходить в туалет.

Наверх

Немецкий велогонщик Нильс Политт во время групповой гонки на Олимпийских играх в Париже зашел в кафе «Две мельницы», вызвав бурный восторг посетителей заведения. Нильс зашел в туалет в известном парижском кафе, а затем продолжил гонку. Немец занял итоговое 70-е место.

Победителем стал бельгиец Ремко Эвенепул. Второе место занял француз Валентен Мадуа, третьим стал его соотечественник Кристоф Ляпорт.

Российский велогонщик Глеб Сырица не сумел завершить гонку.

Все фотогалереи
ВидеоФото
22Чемпионы дня: 3 августа
21Чемпионы дня: 2 августа
13Русая коса и игра теней: Андреева и Шнайдер вышли в финал Олимпиады
18Батутистка Бладцева стала пятой на Олимпиаде
13Обмен шортами после матча: татуировки олимпийцев в Париже
16Чемпионы дня: 1 августа
15Пляжный волейбол в сердце Парижа
10Легендарные футболисты, побеждавшие на Олимпиадах
22Триатлонисты провели заплывы в Сене на Олимпиаде
17Чемпионы дня: 31 июля
Главные темы
Выступление интерсекс-женщины превратилось в политическую акцию
Французский Голиаф поборол корейского Давида: разница — 60 кг
Гребец Золотой взял серебро, опоздав на финал и став отцом
Россиянин не добрался до финиша в Париже, а победил уникум
Немецкий велосипедист зашел в кафе во время гонки на Олимпиаде
Женская сборная Испании по футболу вышла в полуфинал ОИ-2024
Латынина считает, что Байлз обгонит ее по золотым медалям ОИ
Стали известны пары ¼ финала мужского волейбольного турнира
Казахстанец Курбанов взял серебро ОИ-2024 в упражнениях на коне
Бадминтонистки из Китая взяли золото и серебро в парном разряде
Американка Симона Байлз стала семикратной олимпийской чемпионкой
Китаянка Чэнь Мэн выиграла золото в настольном теннисе
Cтрелки из США завоевали золото и серебро в ските
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Филиппинец Карлос Юло выиграл золото Игр в вольных упражнениях
Сборная Германии выиграла золото Олимпиады в командной выездке
Золото в парусном спорте выиграли представители Израиля и Италии
Провалившие гендерный тест боксерши успешно выступают на Олимпиаде. Кто они — трансгендеры или женщины с особенностями?
Волейболистки из Египта осудили Францию за запрет носить хиджаб
Австралийские теннисисты выиграли золото Игр в парном разряде
Россияне выступают, как Испания и Швейцария. «Наши» взяли пять медалей на Олимпиаде
Южнокорейская спортсменка выиграла золото Игр в стрельбе из лука
Польша лишила призера Олимпиады белоруса Золотого возможности выступать на своей лодке
На Олимпиаде против дзюдоиста Ринера вышел кореец на 60 кг легче
Гимнастка Байлз процитировала Трампа после победы на Олимпиаде-2024
Гребцы из Великобритании завоевали золото в восьмёрке на Олимпиаде в Париже
Бегуны из США установили мировой рекорд в квалификации смешанной эстафеты на ОИ-2024
Виктория Азаренко объяснила, почему для нее бронзовая медаль с ОИ лучше, чем серебряная
Отец алжирской боксерши назвал аморальными людей, критикующих ее за выступление на ОИ
Александр Зверев подвел итоги выступления на Олимпиаде в Париже
Первая ракетка мира Ига Свентек: Если бы не матч за бронзу, плакала бы целую неделю
Тренировочные заплывы триатлонистов отменили из-за грязи в Сене
Бах оценил перспективы бокса на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе
Белорусский гребец стал серебряным призером Олимпиады в Париже
Белорус не смог добраться на соревнования Олимпиады из-за поломки автобуса
Футболист сборной Аргентины прокомментировал драку с французами на Олимпиаде
Две страны обратились к МОК из-за скандала с боксершами на Олимпиаде
Новака Джоковича освистали по ходу матча с Музетти в полуфинале Олимпиады-2024
Южнокорейская спортсменка выиграла золото Олимпиады в стрельбе из пистолета
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
Соболенко: Ожидала, что Свентек выиграет золото на Олимпиаде
Казахстан и Узбекистан делят место в медальном зачете Олимпиады
Самая сексуальная спортсменка мира неудачно дебютировала на Олимпиаде. Что не так с Аликой Шмидт?
«Мне предстоит драться с мужчиной. Моя жизнь в опасности». Соперница интерсекс-боксерши открыто атакует алжирку
Венгрия обратилась в МОК из-за не прошедших гендерный тест олимпийцев
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь