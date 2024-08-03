Немецкий велосипедист зашел в кафе во время гонки на Олимпиаде
Спортсмену нужно было сходить в туалет.
Спортсмену нужно было сходить в туалет.
Немецкий велогонщик Нильс Политт во время групповой гонки на Олимпийских играх в Париже зашел в кафе «Две мельницы», вызвав бурный восторг посетителей заведения. Нильс зашел в туалет в известном парижском кафе, а затем продолжил гонку. Немец занял итоговое 70-е место.
Победителем стал бельгиец Ремко Эвенепул. Второе место занял француз Валентен Мадуа, третьим стал его соотечественник Кристоф Ляпорт.
Российский велогонщик Глеб Сырица не сумел завершить гонку.