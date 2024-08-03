Легендарная бегунья снялась со стометровки из-за организаторов

37-летняя Шелли-Энн Фрейзер-Прайс снялась с соревнований. Официально причина ее решения не сообщается.

Как утверждает Essentially Sports, легкоатлетку не пустили в зону для разминки. По данным источника, это произошло из-за нового правила, согласно которому спортсмены должны приехать к стадиону на командном автобусе, чтобы получить доступ к разминочной зоне, а Фрейзер-Прайс, не зная о нем, прибыла на стадион самостоятельно, и служба безопасности отказала ей в доступе.

Фрейзер-Прайс трижды становилась олимпийской чемпионкой — в Пекине-2008 и Лондоне-2012 на дистанции в 100 метров, а в Токио-2020 — в составе эстафеты 4×100 метров. На ее счету четыре серебряные медали и одна бронзовая. Кроме того, ямайская бегунья — обладательница 10 золотых медалей чемпионатов мира по легкой атлетике.