Бегунья из Сент-Люсии выиграла стометровку на Олимпиаде: видео

Жюльен Альфред из Сент‑Люсии победила в беге на 100 метров на Олимпиаде‑2024 в Париже с результатом 10,72 секунды.

Второе место заняла американка Шакарри Ричардсон (10,87), третьей стала ее соотечественница Мелисса Джефферсон (10,92).

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

Жюльен Альфред на Олимпиаде в Париже также выступит в беге на 200 метров. Предварительные соревнования на этой дистанции начнутся 4 августа.

Париж, Франция. Легкая атлетика. 100 метров. Женщины.