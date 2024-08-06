Казахстанский скалолаз Амир Маймуратов побил олимпийский рекорд

Сегодня, 6 августа, стартовали соревнования по спортивному скалолазанию среди мужчин. В розыгрыш за медали вступили в борьбу представители дисциплины «скорость».

В рамках ОИ проходит раунд, по итогом которого будет составлена дальнейшая турнирная сетка. Маймуратов в первой попытке установил олимпийский рекорд. Его финишное время составило 4.89. При этом до него еще два скалолаза превзошли высшее достижение в рамках Игр.