Скалолазание: гид для начинающих

«Стартов много, но не хватает промежуточных уровней, где можно было бы выполнять разряды. А ведь такие форматы помогли бы и подросткам, и взрослым — особенно тем, кто приходит в спорт осознанно и хочет развиваться дальше. Было бы здорово объединять любительские старты с возможностью зачета — это и зрелищно, и полезно для системы».