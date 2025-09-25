Скалолазание: гид для начинающих

Этот вид спорта строится на движении по искусственным стенам или природным скалам. Соревновательное скалолазание включает три дисциплины — скорость, трудность и боулдеринг. Каждая из них развивает свои навыки: от силы и выносливости до умения просчитывать шаги. Начать проще в зале на скалодроме, а позже переходить к естественным маршрутам. В статье разберем дисциплины, снаряжение и правила соревнований.
Главное о скалолазании
Чтобы быстро понять суть и основные факты, собрали краткий обзор:
- В спортивном скалолазании, которое представлено на Олимпийских играх, выделяют три основные дисциплины: скорость, трудность и боулдеринг.
- Развивается и в залах, и на естественном рельефе — от любительских секций до международных турниров.
- Начать можно с шести-семи лет, возраст для взрослых не ограничен.
- Базовая экипировка: скальные туфли, обвязка, страховка и магнезия.
- Система разрядов описана в ЕВСК 2023−2025 (Единой всероссийской спортивной классификации): юношеские категории присваивают уже с девяти лет, далее — от третьего спортивного до мастера спорта международного класса.
- Соревнования проходят по строгому регламенту; в течение года проводят старты по всем трем дисциплинам, при этом в календаре могут выделять организационные блоки для боулдеринга, трудности или скорости.
- В России десятки скалодромов и множество маршрутов на скалах: крупные районы есть в Карелии, Красноярске, на Кавказе и других регионах.
- Популярность растет: особенно активны университетские секции и молодежные клубы.
- В 2025 году запланированы ключевые чемпионаты, Кубки и региональные турниры.
- Федерация скалолазания России развивает секции, обучает тренеров и поддерживает параскалолазание.
Что такое скалолазание
Скалолазание — это движение по искусственным или естественным рельефам с использованием только тела. Цель — преодолеть маршрут на скорость, на технику или на выносливость, в зависимости от формата. Заниматься можно на скалах, на стендах в спортзале, на уличных скалодромах. Для начала не требуется высокая физическая подготовка — маршруты подбирают под уровень новичка.
Скорость, контроль движений, сила хвата, баланс — все это развивается в процессе. Но важнее другое: скалолазание учит думать. Здесь побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто точнее выбирает траекторию и умеет экономить силы. Скалолазание часто сравнивают с шахматами на вертикальной стене.
Несмотря на соревновательный формат, скалолазание — доступный вид спорта. Тренироваться можно на небольших скалах или в зале, в компании друзей или с тренером. Даже если цель не связана с выполнением разрядов, занятия дают серьезную нагрузку на все тело и переключают голову после офиса.
Чем скалолазание отличается от альпинизма
Скалолазание и альпинизм часто воспринимают как одно и то же, но это разные направления. В скалолазании спортсмен работает с короткими, техничными маршрутами, чаще — на стенде. В альпинизме задача — дойти до вершины, иногда за несколько часов или даже дней.
Отличаются цели, условия и подход. Альпинизм связан с природной средой, непредсказуемой погодой, длительными переходами и снаряжением, необходимым для выживания. Скалолазание строится на технике движений, балансе, умении экономить силы. Здесь важен каждый шаг, каждое решение в моменте.
Кратко: скалолазание — это спорт и тренировки, альпинизм — экспедиции и преодоление природных условий.
История развития скалолазания
Первые восхождения по скалам фиксировали еще в XIX веке. Тогда это были попытки преодолеть рельеф ради доступа к вершине. Со временем цель сместилась: важнее стало не куда добраться, а как. Так скалолазание постепенно отделилось от альпинизма и сформировалось как отдельное направление.
В конце 1940-х годов в СССР проводились первые показательные старты по лазанию на скорость, но статус официальных всесоюзных соревнований они получили позже — в 1950-е. Этот формат долгое время оставался локальным и не выходил за пределы страны.
Лишь в 1985 году в итальянском городке Бардонеккья прошли первые международные состязания на трудность. Лучшие скалолазы Европы собрались на естественном рельефе, а победу одержал немец Стефан Гловач. Именно это событие положило начало международной спортивной системе.
К началу 1990-х оформились три основные соревновательные дисциплины: скорость, трудность и боулдеринг. Появились городские скалодромы, вырос интерес к занятиям в зале. Спортивное скалолазание включили в программу Олимпийских игр в Токио-2020 (прошедших в 2021 году) — и после этого количество залов и секций резко увеличилось.
Виды скалолазания
У скалолазания несколько направлений. Они отличаются по типу трасс, правилам, цели и условиям: где-то важна скорость, где-то техника, где-то выносливость. Некоторые дисциплины входят в олимпийскую программу, другие существуют только в любительской среде.
Спортивное
Это официальная дисциплина с четким регламентом, судейством и разделением по возрасту и уровням подготовки. В спортивное скалолазание входят три основных формата:
- Трудность — участник преодолевает длинный маршрут по вертикали. Побеждает тот, кто заберется выше остальных.
- Скорость — две идентичные трассы, два участника, секундомер. В этой дисциплине важна взрывная сила и безошибочность.
- Боулдеринг — короткие, но очень сложные маршруты на высоте до 4,5 метров. Важно найти решение и уложиться в ограниченное число попыток.
Сейчас эти форматы входят в состав международных турниров, включая Олимпийские игры. Также проводится отдельный формат — многоборье, где результаты суммируются.
Традиционное лазание
Скалолазание на естественном рельефе, без заранее установленных точек страховки. Спортсмен сам размещает защиту по ходу движения.
Фри-соло
Экстремальные форматы без страховки, чаще всего на природных скалах. Используются только скальные туфли и магнезия.
Разряды в спортивном скалолазании
Система спортивных разрядов и званий устанавливается ЕВСК и документами ФСР (Федерации скалолазания России); присвоение зависит от результатов на официальных стартах.
Система разрядов позволяет отслеживать прогресс и участвовать в соревнованиях определенного уровня. Присвоение зависит от возраста, дисциплины и результатов на стартах, проводимых под эгидой Федерации скалолазания России. Вот как выглядит структура:
1. Третий юношеский разряд. Базовый уровень для детей от 9 лет, выдается на региональных соревнованиях.
2. Второй и первый юношеские. Присваиваются при выполнении нормативов по дисциплинам в рамках юношеских турниров.
3. Третий спортивный разряд. Переход на взрослую категорию. Требует участия в соревнованиях и достижения определенных результатов.
4. Второй и первый спортивные. Повышенные нормативы, участие в стартах более высокого уровня.
5. Кандидат в мастера спорта (КМС). Выполняется на официальных соревнованиях федерального уровня.
6. Мастер спорта. Присваивается за высокие достижения в составе сборных или на чемпионатах страны.
7. Мастер спорта международного класса. Самый высокий уровень, требует призовых мест на международных турнирах.
Для подтверждения разряда необходимо участие в официальных стартах, соблюдение регламента и подача заявления через клуб или тренера.
Правила и порядок проведения соревнований по скалолазанию
Соревнования по скалолазанию проходят по строгому регламенту. Участники выступают по очереди, их попытки фиксируют судьи. В зависимости от дисциплины — скорость, трудность или боулдеринг — меняются условия прохождения трассы и критерии оценки.
Перед стартом спортсмены знакомятся с маршрутом визуально. В лазании на трудность и боулдеринг разрешен только осмотр снизу, в скорости трасса всегда стандартная, и ее можно тренировать заранее.
Для обозначения сложности трасс в дисциплинах «трудность» и «боулдеринг» во всем мире, включая Россию, используют французскую шкалу (5а-9b и выше).
Чем выше цифра и буква, тем сложнее маршрут:
- a — относительно легкие,
- b — средние,
- c — технически и физически самые сложные;
- знак «+» указывает на усложненный вариант (например, 6b+ труднее, чем 6b, но легче, чем 6c).
Важно не путать сложность трассы и спортивный разряд. Сложность трассы (например, 6a) маркируется по французской шкале. А нормативы ЕВСК — это другая система. Она не показывает, насколько сложен маршрут, а определяет, какой разряд заработает спортсмен, если пройдет трассу определенной категории на соревнованиях нужного уровня. Например, если на областных соревнованиях вы пролезете маршрут 6b, вам может быть присвоен третий спортивный разряд.
Основные этапы соревнований:
- регистрация и жеребьевка — участники получают стартовый номер, распределяются по раундам;
- инспекция трассы — на трудности осмотр снизу, на скорости трасса стандартная, на боулдеринге дается ограниченное время;
- прохождение маршрута — учитывается высота, количество топов, попыток и время (в дисциплине «скорость»);
- финал — в следующий этап проходит ограниченное число лучших;
- подведение итогов — итоговые места определяются по количеству успешных попыток, высоте или времени, в зависимости от дисциплины.
Соревновательный сезон обычно строят блоками: пик боулдеринга приходится на весну, трудности — на осень. Старты по скорости проходят отдельными сериями в течение года и нередко совмещаются с другими дисциплинами. Всероссийский календарь формируется Федерацией скалолазания России и учитывает международные турниры и возрастные категории.
Какое снаряжение требуется для скалолазания
Базовый комплект для тренировок в зале несложен. Достаточно взять скальные туфли и мешочек с магнезией — этого хватит, чтобы уверенно пройти первые трассы. Остальное снаряжение обычно выдают на скалодроме. Но если вы планируете заниматься регулярно или выезжать на скалы, комплект постепенно расширяется.
Вот что входит в стандартное снаряжение:
1. Скальные туфли (скальники). Плотно облегающая обувь с тонкой резиновой подошвой. Помогает чувствовать рельеф и точно ставить стопу. Новичкам рекомендуют модели с мягкой подошвой, продвинутые выбирают более жесткие.
2. Обвязка. Система из пояса и ножных петель. Бывает грудной, нижней и полной. Для зала чаще всего используют нижнюю обвязку — систему из пояса и ножных петель. Она равномерно распределяет нагрузку и удерживает тело в правильном положении при срыве. Для детей или в специфических видах активности могут применять грудные или полные системы, но в спортивном скалолазании это исключение.
3. Карабины. Связывают элементы страховочной системы. Есть простые и муфтованные. Последние выдерживают большие нагрузки и имеют фиксаторы от случайного открытия.
4. Страховочно-спусковое устройство. В современном скалолазании используют два основных типа:
- тормозные устройства с прямым протравливанием (например, ATC, Reverso, Pilot) — простые и универсальные, подходят для тренировок и маршрутов разного уровня;
- самоблокирующиеся полуавтоматы (например, GriGri) — обеспечивают дополнительный уровень безопасности и чаще применяются в залах и на сложных трассах.
Устаревшие варианты вроде «восьмерки» или классических «корзинок» почти не используют: они хуже контролируют торможение и перекручивают веревку.
5. Магнезия. Порошок или гель, который наносят на ладони, чтобы убрать влагу и улучшить сцепление. Хранится в специальном мешочке, крепящемся на поясе.
6. Шлем. Обязателен на естественном рельефе. Защищает от падающих камней и ударов при срыве.
7. Веревка. Для скалолазания используют динамическую веревку — она тянется при рывке, смягчая падение.
8. Оттяжки и петли. Используются для организации промежуточных точек страховки на скале.
9. Щетка. Помогает очистить зацепки от пыли и магнезии, особенно в боулдеринге.
Для тренировок в зале достаточно скальников, магнезии и арендуемой обвязки. Для выезда на скалы минимальный комплект — это туфли, каска, обвязка, страховочное устройство, динамическая веревка, пара карабинов и мешочек с магнезией. Все остальное — по мере роста опыта и сложности маршрутов.
Как начать заниматься скалолазанием
Новичку не нужны специальная подготовка или спортивный разряд. Достаточно выбрать зал, записаться на занятие и прийти в удобной спортивной одежде. Все снаряжение — туфли, обвязку, магнезию — можно взять в аренду на месте. Первое занятие обычно проходит с инструктором: он объяснит базовую технику и проконтролирует безопасность.
Если вы планируете заниматься регулярно, лучше выбрать секцию скалолазания. Занятия в группе с тренером дают системную нагрузку и быстрее развивают технику. В крупных залах есть группы для разных уровней — от абсолютных новичков до тех, кто готовится к соревнованиям.
Скалолазание подходит взрослым и детям. Для школьников существуют юношеские группы с возрастными требованиями. В секциях занятия часто можно начать уже с шести-семи лет, но нормативы разрядов действуют с девяти лет.
Для взрослых нет возрастных ограничений. Главное — общее здоровье и желание попробовать. Даже без спортивного опыта можно подобрать маршрут под свой уровень и постепенно прогрессировать.
Дмитрий Крыжановский — тренер и руководитель сборной команды университета ИТМО по скалолазанию, член правления Федерации скалолазания Санкт-Петербурга по вопросам студенческого спорта отмечает, что новички совершают одни и те же ошибки:
«Слишком сильно полагаются на руки, лезут без техники, без разогрева, без понимания движений. Часто вообще обходятся без тренера, хотя на первых этапах это важнее всего — заложить базу. Потом переучиваться труднее».
Скалолазание в России
Скалолазание в России стремительно развивается. В крупных городах появляются современные скалодромы, где можно заниматься в комфортных условиях круглый год. Особенно активны Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Красноярск и Пермь. Почти в каждом крупном центре работают секции скалолазания, проходят соревнования и тренировки для всех возрастов.
Но особенно ярко спорт раскрывается на естественном рельефе. Вот несколько знаковых точек на карте страны:
- Красноярские столбы. Более 300 трасс разного уровня сложности в национальном парке. Знаменитое место с богатой историей и развитой инфраструктурой.
- Гуамское ущелье, Краснодарский край. Один из крупнейших районов в стране: по гайдбукам — более 300 подготовленных линий, мультипитчи, красивые виды и природные купели.
- Раек, Северная Осетия. Удобная локация недалеко от Владикавказа, около 200 трасс. Подходит как для новичков, так и для продвинутых спортсменов.
- Скальный парк «Змеиная гора», Карелия. Более 150 трасс, кемпинг, домики, фестивали. Место притяжения для северо-западного региона.
- Джан-Туган, Приэльбрусье. Крупный боулдеринговый район — в гайдбуках фигурирует порядка 300 боулдеров; плюс десятки веревочных линий, включая мультипитчи. Район активно развивается, ежегодно открываются новые проблемы и маршруты. Здесь проходит фестиваль «Боулдермания».
- Воргольские скалы, Липецкая область. Небольшие трассы в живописном месте. Удобный вариант для тех, кто живет недалеко от Москвы.
- Ганальские Востряки и Урочище Утюги, Камчатка. Скалолазание среди вулканов и дикой природы.
Маршруты для скалолазания в России есть почти на всех типах горных пород: граните, известняке, базальте. Каждый регион предлагает свой рельеф, уровень сложности и сезон. Большинство локаций активно развиваются: обустраиваются подходы, вбиваются стационарные точки страховки, появляются кемпинги.
В городах продолжает расти интерес к скалолазанию как к замене привычному фитнесу. Секции все активнее открываются при школах, вузах и спортивных центрах. Федерация скалолазания России поддерживает параскалолазание, обучает тренеров, развивает юношеские программы. А для тех, кто только начинает, открыты сотни залов по всей стране.
Какие чемпионаты по скалолазанию пройдут в 2025 году
В 2025 году в России запланировано более десятка крупных стартов по скалолазанию — от юношеских первенств до чемпионатов страны. Соревнования охватывают все дисциплины: трудность (Т), скорость (С), боулдеринг (Б) и двоеборье (Дв), а также этапы в формате стандартной 15-метровой «эталонной» трассы (Эт).
Некоторые соревнования уже позади, впереди остались эти ключевые события сезона:
26—29 сентября— Чемпионат СФО, боулдеринг (Омск); 2—8 октября— Кубок России, все дисциплины: трудность, эталон, боулдеринг (Красноярск); 23—26 октября— Чемпионат России, двоеборье (Пермь); 25—27 октября— Всероссийские соревнования, эталон (Пермь);
- 31 октября — 03 ноября — Чемпионат России среди студентов, трудность и скорость (Екатеринбург);
5—12 ноября— Всероссийские соревнования, все дисциплины (Воронеж); 20—24 ноября— Кубок России, двоеборье (Москва);
- 24 ноября — 01 декабря — Региональный чемпионат CISM, трудность, эталон, боулдеринг (Москва);
3—8 декабря— Всероссийские соревнования, трудность и эталон (Екатеринбург).
Точные даты и места могут меняться, поэтому актуальную информацию лучше проверять на сайте Федерации скалолазания России.
Мнение эксперта
Тренер по скалолазанию Дмитрий Крыжановский делится наблюдениями из практики:
«Я работаю на стыке — ко мне приходят и новички, и ребята со спортивным опытом. За последние годы интерес к скалолазанию заметно вырос. Все больше людей выбирают его вместо зала: занятия проходят в комфортных условиях, но дают и физическую нагрузку, и удовольствие от процесса. Уровень массовости особенно вырос в любительских стартах — на них стабильно приходят десятки и сотни человек».
Что касается соревнований, Дмитрий отмечает сильный разрыв между любительским и официальным спортом:
«Стартов много, но не хватает промежуточных уровней, где можно было бы выполнять разряды. А ведь такие форматы помогли бы и подросткам, и взрослым — особенно тем, кто приходит в спорт осознанно и хочет развиваться дальше. Было бы здорово объединять любительские старты с возможностью зачета — это и зрелищно, и полезно для системы».
