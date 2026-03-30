Боулдеринг: правила, трассы и первый поход на скалодром

Сначала боулдеринг не был отдельным большим спортом. Невысокие камни и короткие выходы использовали как тренировку для более серьезного лазания на скалах. Потом стало ясно, что короткие силовые линии сами по себе интересны: у них своя техника, своя логика движений и своя система сложности. В XX веке боулдеринг постепенно вырос из вспомогательной практики в самостоятельную дисциплину, а позже пришел и на крупные международные старты. Сегодня он входит в число официальных дисциплин спортивного скалолазания.