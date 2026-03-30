Боулдеринг: правила, трассы и первый поход на скалодром

На скалодромах все чаще выбирают не длинные маршруты, а боулдеринг — короткие и техничные трассы, где многое решают сила и баланс.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Боулдеринг на скалодроме
Боулдеринг — это скалолазание на малых высотах без страховки, где безопасность обеспечивают специальные матыИсточник: Unsplash

Боулдеринг — это дисциплина скалолазания на невысоких стенах без веревки, обычно с матами внизу. На таких трассах важны не высота и выносливость на десятки метров, а серия сложных движений, которую нужно разгадать и пройти за одну или несколько попыток. Ниже — чем боулдеринг отличается от обычного лазания, как проходят соревнования и как безопасно начать.

Кратко по сути:

1. Боулдеринг — это короткие трассы на низкой стене без веревки.

2. Главная задача — пройти «проблему», то есть последовательность движений.

3. На соревнованиях считают топы, зоны и число попыток.

4. Сложность трасс обычно маркируют по шкалам V или Fontainebleau, но в залах бывают свои цвета и уровни.

5. Начинать проще и безопаснее в зале, а не на уличных камнях.

6. Маты снижают риск, но не делают падение полностью безопасным.

Что такое боулдеринг и чем он отличается от обычного скалолазания

Мужчина занимается боулдерингом
На боулдеринг-трассах не поднимаются высоко, но каждое движение требует силы, координации и точной постановки ногИсточник: Unsplash

Боулдеринг часто называют самой компактной дисциплиной скалолазания. Стена здесь ниже, веревка не нужна, а сама трасса состоит из короткой, но насыщенной последовательности движений. На Олимпиаде и международных стартах для боулдеринга используют конструкции высотой около 4−4,5 м. В залах она обычно похожая, иногда чуть ниже.

Главное отличие от лазания с веревкой — в характере нагрузки. В маршрутах на трудность важнее долго держать темп и экономить силы на высокой стене. В боулдеринге акцент смещается на мощность, координацию, точность постановки ног и умение быстро понять замысел трассы. Поэтому одна короткая боулдеринг-трасса может оказаться сложнее по движениям, чем длинный маршрут с веревкой.

Еще одно отличие — язык самого спорта. В боулдеринге трассу часто называют не «маршрутом», а «проблемой»: ее нужно не просто пролезть, а буквально решить движением.

Как появился боулдеринг

Сначала боулдеринг не был отдельным большим спортом. Невысокие камни и короткие выходы использовали как тренировку для более серьезного лазания на скалах. Потом стало ясно, что короткие силовые линии сами по себе интересны: у них своя техника, своя логика движений и своя система сложности. В XX веке боулдеринг постепенно вырос из вспомогательной практики в самостоятельную дисциплину, а позже пришел и на крупные международные старты. Сегодня он входит в число официальных дисциплин спортивного скалолазания.

Правила проведения соревнований по боулдерингу

Соревнования по боулдерингу
На соревнованиях по боулдерингу спортсмены стремятся показать лучший результат на нескольких трассах за ограниченное времяИсточник: Henning Schlottmann/CC BY-SA 4.0|commons.wikimedia.org

Вводная логика у соревнований простая: спортсмену дают несколько боулдеров, и на каждом нужно взять как можно лучший результат за ограниченное время или число попыток. Конкретный формат зависит от регламента старта, но базовые принципы в международных правилах общие.

В соревнованиях используют термины «топ» и «зона»:

  • топ — это полное завершение трассы;
  • зона — промежуточный зацеп, который показывает, насколько далеко спортсмен продвинулся.

В залах эти термины тоже встречаются, но проще: топ — это финиш трассы, а зона — условная «середина», которую иногда выделяют для ориентира.

Как считают результат в боулдеринге:

1. Попытка начинается, когда спортсмен отрывается от пола и занимает стартовую позицию.

2. Если стартовые зацепы не зафиксированы, попытку не засчитают.

3. Попытка считается неудачной при срыве, касании пола или по истечении времени.

4. Полное прохождение трассы — это топ.

5. Промежуточный результат — зона, если она предусмотрена.

6. При равенстве результатов выше тот, кто потратил меньше попыток.

Проще говоря, зритель обычно следит за тремя вещами: взял ли спортсмен топ, добрался ли до зоны и сколько попыток на это ушло.

Категории трасс в боулдеринге

В боулдеринге нет единой шкалы «легко — средне — сложно», которая работает во всех залах.

Каждый скалодром маркирует трассы по-своему: цветом зацепов, уровнями или цифрами. Поэтому ориентироваться проще не на названия, а на общий уровень трассы.

Чаще всего в залах встречается такая логика:

1. Простые трассы — крупные зацепы, понятные движения, можно лезть без сильных пальцев.

2. Средние — появляются неудобные хваты, нужно держать баланс и внимательнее работать ногами.

3. Сложные — силовые перехваты, прыжки, маленькие или «скользкие» зацепы.

4. Соревновательные — одна ключевая «фишка»: например, координация, силовой выход или сложное решение движения.

Иногда в залах используют и шкалы сложности:

1. V-scale — от V0 и выше.

2. Fontainebleau — 4, 5, 6A, 6B, 7A и так далее.

Но важно учитывать: одна и та же цифра может ощущаться по-разному. Сложность зависит от самой трассы, роста, размаха рук и того, насколько удобно читать движения.

Как начать заниматься боулдерингом

Женщина начала заниматься боулдерингом
В боулдер-зоне предусмотрены мягкие маты, аренда снаряжения и специальные трассы для новичковИсточник: Unsplash

Проще всего начать в обычном скалодроме с боулдер-зоной. Там уже есть мягкие маты, прокат обуви и трассы для новичков.

Для первого занятия обычно хватает скальных туфель. Иногда используют магнезию — это порошок, который подсушивает ладони, чтобы руки не скользили.

Если хочется лазать на улице, понадобится краш-пад — это переносной толстый мат, который кладут под трассу, чтобы смягчить падение. Часто берут и напарника: он подстраховывает и следит, чтобы падение было безопаснее.

Что стоит сделать в начале:

1. Выбрать самый простой уровень трасс и не гнаться за цифрами.

2. Учиться ставить ноги точно — это важнее силы рук.

3. Спускаться по зацепам, а не прыгать вниз без необходимости.

4. Смотреть, чтобы под стеной никто не стоял.

5. Делать паузы между попытками: пальцы и предплечья быстро устают.

Боулдеринг связан с падениями и нагрузкой на кисти, плечи и локти. Маты снижают риск, но полностью не защищают от травм.

Если есть свежие травмы, проблемы с равновесием или сильный страх падения, лучше начать с простых трасс и по возможности с тренером — без прыжков и попыток сделать «на максимум».

Вопросы и ответы

Перед первым занятием у новичков обычно возникают похожие вопросы. Вот короткие ответы без лишней теории.

Что делать, если не получается пролезть трассу?

Это нормально. В боулдеринге часто не получается с первых попыток. Можно посмотреть, как лезут другие, или разбить трассу на части и пройти по шагам.

Почему устают пальцы уже через несколько попыток?

Нагрузка идет на мелкие мышцы кисти, к которым тело не привыкло. Поэтому в начале важно делать паузы и не пытаться «добить» трассу любой ценой.

Можно ли падать как угодно, если есть маты?

Нет. Лучше стараться приземляться на ноги и не выставлять прямые руки — так меньше риск травмы.

Почему люди долго смотрят на трассу перед попыткой?

Это называется «читать трассу» — заранее продумать движения. Так экономят силы и увеличивают шанс пройти с первой попытки.