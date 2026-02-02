Сила хвата: от замеров до практических упражнений

Сила хвата — это измеряемый показатель, который показывает, с каким усилием человек сжимает кисть. Его выражают в килограммах и сравнивают с нормами по полу и возрасту. В статье разобрано, как проводят измерение силы хвата, какие значения считают нормальными и как безопасно увеличить показатель тренировками.