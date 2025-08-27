Базовые упражнения: основа силы и здоровья

Перед тем как приступить к изучению упражнений, важно учесть: при наличии каких-либо проблем со здоровьем (особенно с сердечно-сосудистой системой, позвоночником, суставами, при высоком давлении или в послеоперационный период) необходима обязательная консультация с врачом. Базовые упражнения при неправильном подходе или наличии противопоказаний могут нанести вред. Тренируйтесь осознанно.