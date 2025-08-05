Армейский жим: секреты выполнения для силы и рельефа плеч

Суть армейского жима — подъем штанги вверх от плеч. Это базовое упражнение развивает дельты, спину и корпус, улучшая силу и выносливость. Чтобы тренировки приносили пользу и не травмировали вас, расскажем про правильную технику выполнения. Вместе с тренером разберем, как делать армейский жим стоя и сидя, чем отличается работа со штангой и с гантелями, а также как встроить упражнение в свою программу тренировок.