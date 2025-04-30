Упражнения для растяжки

Чтобы тренировки действительно давали результат, важно учитывать не только сами упражнения, но и то, как вы их выполняете. Темп, дыхание, регулярность, внимание к ощущениям — все это влияет на эффект от тренировки и на безопасность. Особенно это важно для новичков, которые могут торопиться, тянуть «через боль» или делать движения без подготовки.