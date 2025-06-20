Тяга штанги к подбородку: учимся делать сильные плечи без травм

— При импинджменте категорически не рекомендую тянуть узким хватом до подбородка — вы только усугубите трение вращательной манжеты плеча под акромионом. Вместо этого лучше выполнять тягу широким хватом до уровня груди, — советует Дмитрий Терехов. — Также стоит попробовать альтернативы: тягу к груди в кроссовере, упражнение лежа (трапеция прижата, легче сконцентрироваться на дельте) и тяга по одной руке в блоке или с гантелями.