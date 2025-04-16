Как правильно подтягиваться: советы и программа тренировок для начинающих

Также в фитнес-зале вы можете найти блочный тренажер. Это универсальный инструмент, предназначенный не только для подтягиваний, но и для других упражнений. Суть его заключается в использовании дополнительного веса, встроенного в тренажер, который регулируется металлическим штырем. С помощью этого веса можно увеличить нагрузку при выполнении упражнений. Некоторые из них задействуют те же группы мышц, что и подтягивания. Главное — регулируйте вес под собственные значения.