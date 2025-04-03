Регулярные тренировки укрепляют мышцы спины и ног, избавляют от болей в пояснице и улучшают осанку. Это особенно актуально для тех, кто целый день сидит за компьютером. Рассказываем, как освоить становую тягу безопасно и эффективно, вместе с тренером и к. м. с. по пауэрлифтингу.
Что такое становая тяга
Становая тяга легко вписывается в силовые тренировки и дает практическую пользу в жизни. Это базовое упражнение, задействующее почти все мышцы, особенно спину и ноги. Оно помогает укрепить корпус, уменьшить боли в пояснице и повысить общую силу.
Движение в становой тяге похоже на привычные бытовые действия: подъем чемодана, ящика с инструментами или тяжелой коробки. В спортзале мы добавляем вес, контролируем нагрузку и следим за техникой, что делает упражнение эффективным и безопасным.
Виды становой тяги
Каждая вариация упражнения имеет свои особенности и преимущества.
- Классическая. Базовый вариант с ногами на ширине плеч. Основная нагрузка распределяется между спиной и задней поверхностью бедер. Похоже на подъем тяжелого предмета с пола.
- Сумо. Ноги шире плеч, напоминает стойку борца сумо. Подходит людям с длинным торсом, снижает нагрузку на поясницу.
- Румынская. Движение начинается из положения стоя, колени слегка согнуты. Акцент на задней поверхности бедра.
- На прямых ногах. Усложненный вариант, максимально нагружающий мышцы бедер и ягодиц. Напоминает наклон без сгибания колен.
- С дефицитом. Выполняется стоя на возвышении, увеличивая амплитуду. Требует больше силы и гибкости.
- В тренажере Смита. Выполняется с фиксированной траекторией, что делает упражнение безопаснее для новичков и при реабилитации.
Польза становой тяги для женщин и мужчин
Регулярные тренировки дают ощутимые преимущества не только в зале, но и в жизни.
- Крепкая спина и меньше боли. Сильные мышцы уменьшают дискомфорт после долгого сидения или работы в саду.
- Улучшение осанки. Вы перестанете сутулиться и ощущать напряжение в спине.
- Больше выносливости. Ношение тяжелых сумок или работа по дому перестанут быть испытанием.
- Лучшая координация. Держать равновесие на льду или переносить неудобные предметы станет проще.
- Профилактика травм. Правильный подъем тяжестей войдет в привычку, снижая риск травм в быту.
- Здоровье сердца и сосудов. Умеренные силовые нагрузки помогают снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
- Крепкие кости. Особенно важно для женщин в период менопаузы — упражнения увеличивают плотность костной ткани и снижают риск остеопороза.
Противопоказания к становой тяге
Несмотря на все преимущества, существуют ситуации, когда от выполнения упражнения лучше воздержаться.
- При проблемах с позвоночником. Если у вас диагностированы грыжи или протрузии межпозвоночных дисков, начинать занятия можно только после консультации с врачом и под наблюдением опытного тренера. Возможны ситуации, когда после правильной реабилитации и укрепления мышц кора становую тягу можно включать в план тренировок.
- При заболеваниях суставов. Артрит и артроз требуют особого подхода к тренировкам. В некоторых случаях можно выполнять облегченные варианты упражнения с акцентом на правильную технику, но предварительно проконсультируйтесь с врачом и тренером.
- Во время восстановления после операций. Необходимо дождаться полного заживления и получить разрешение врача. Становая тяга может стать частью реабилитационной программы, но начинать нужно с минимальных весов.
- При болезнях сердца и сосудов. Людям с гипертонией и другими проблемами следует быть особенно осторожными, работа с большими весами может создавать опасную нагрузку.
- Во время беременности, в послеродовой период. Хотя легкие веса могут быть полезны для поддержания тонуса мышц, любые тренировки должны проходить под наблюдением специалиста по работе с беременными.
Какие мышцы работают при выполнении становой тяги
Упражнение задействует впечатляющее количество мускулов. Разгибатели спины, ягодичные мышцы, квадрицепсы, латеральная и медиальная части бедра, трапеции и мышцы живота, приводящие, предплечья — становая тяга включает эти группы в работу.
Какая экипировка нужна для упражнения
Экипировка — важный элемент безопасности и эффективности тренировок. К базовому и защитному оборудованию относится:
1. Штанга с блинами. Для начинающих подойдет стандартный пустой гриф весом 20 кг — постепенно на него можно навешивать блины. Также можно взять бодибар — стальную прорезиненную палку с пластиковыми набалдашниками.
2. Специальная площадка или помост. В тренажерных залах обычно выделены зоны для тяжелой атлетики.
3. Атлетический пояс. Он создает дополнительную поддержку для поясницы. Особенно важен при работе с большими весами.
4. Лямки для тяги. Эти ленты пригодятся, когда сила хвата станет ограничивающим фактором. Похожи на крепкие брезентовые ремни, которые оборачиваются вокруг грифа и фиксируются на запястьях спортсмена.
5. Обувь с плоской подошвой. Идеальный вариант — специальные штангетки, но если вы занимаетесь для себя, подойдут и обычные кеды. Главное — чтобы была устойчивая плоская подошва.
6. Наколенники (опционально). Могут пригодиться людям с чувствительными суставами или при выполнении становой тяги «сумо».
Андрей Джанхотели, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, тренер категории «премиум» спортивно-оздоровительного комплекса «Экселент»:
— В домашних условиях становая тяга возможна с использованием подручных средств, например, пятилитровых бутылок с водой. Это лучше, чем отсутствие занятий спортом в принципе, но эффективность таких тренировок будет низкой. Для серьезных результатов лучше заниматься в зале с оборудованием.
Как правильно делать становую тягу: техника выполнения
Правильное выполнение упражнения защитит вашу спину и сделает тренировки максимально эффективными. Начинайте с легкого веса, чтобы отработать технику.
Классическая становая тяга
Представьте, что вы собираетесь поднять тяжелый чемодан. Техника становой тяги построена на тех же принципах, только движение структурированное и безопасное:
Исходное положение:
- поставьте ноги так, словно собираетесь подпрыгнуть вверх — примерно на ширине плеч;
- носки можно слегка развернуть наружу — найдите комфортное положение;
- штанга должна находиться над серединой стопы, словно вы собираетесь перешагнуть через нее.
Подготовка к подъему:
- наклонитесь к штанге, согнув колени и отведя таз назад — как будто садитесь на невидимый стул;
- возьмитесь за гриф чуть шире ног;
- расправьте грудь, будто хотите показать надпись на футболке человеку напротив;
- взгляд направьте в точку на полу примерно в метре перед собой.
Создание напряжения в брюшной полости:
- сделайте глубокий вдох, словно собираетесь нырнуть под воду;
- напрягите живот, как если бы готовились получить удар в пресс;
- прижмите штангу к голеням — она должна скользить по ним при подъеме.
Подъем:
- представьте, что вы не поднимаете штангу, а вдавливаете ноги в пол;
- начинайте движение с разгибания ног, спина остается прямой;
- штанга движется вверх по прямой линии, почти касаясь ног;
- бедра и плечи поднимаются одновременно — представьте, что они связаны невидимой нитью.
Фиксация наверху:
- полностью выпрямитесь, но не прогибайтесь в пояснице;
- сведите лопатки, словно хотите удержать карандаш между ними;
- задержитесь на секунду, контролируя положение тела.
Опускание:
- начните опускать вес, отводя таз назад;
- колени сгибаются только тогда, когда штанга проходит их уровень;
- сохраняйте контроль над весом до полного касания пола.
Становая тяга «сумо»
Эта вариация отчасти повторяет классическую версию.
Постановка ног:
- расставьте ноги значительно шире плеч — больше примерно в полтора раза, чем в классической версии;
- носки развернуты наружу под углом около 45 градусов;
- колени направлены в сторону носков.
Захват:
- возьмитесь за гриф узким хватом между ног;
- руки должны быть прямыми, держите их перпендикулярными полу.
Выполнение:
- техника подъема похожа на классическую, но акцент делается на работу ног;
- представьте, что раздвигаете пол ногами;
- держите грудь высоко поднятой во время движения.
Румынская становая тяга
Эта вариация упражнения делает акцент на работу задней поверхности бедра и ягодиц. В отличие от классической версии, движение начинается сверху, а колени всегда слегка согнуты.
Постановка ног:
- расставьте ноги на ширине таза или чуть шире;
- носки можно слегка развернуть наружу (10—15 градусов);
- равномерно распределите вес на стопы.
Захват:
- возьмите штангу хватом чуть шире плеч;
- руки полностью выпрямлены и остаются такими на протяжении всего движения;
- сведите лопатки, чтобы зафиксировать верхнюю часть спины
Выполнение:
- начинайте движение из положения стоя, штанга у бедер;
- опускайте штангу вдоль передней поверхности ног, отводите таз назад;
- представьте, что пытаетесь коснуться ягодицами стены за спиной;
- спина остается прямой и параллельной полу в нижней точке;
- опускайте штангу до тех пор, пока чувствуете растяжение в задней поверхности бедра;
- возвращайтесь в исходное положение за счет сокращения ягодиц и задней поверхности бедра;
- движение должно быть плавным и контролируемым в обоих направлениях.
Тяга в тренажере Смита
Тяга в блоке Смита подходит для тренировок в одиночку, но движение будет менее естественным из-за фиксированной траектории.
Постановка ног:
- встаньте перед тренажером так, чтобы гриф находился над серединой стопы;
- ноги расположите чуть впереди грифа (на 10—15 см);
Выполнение:
- возьмитесь за гриф хватом на ширине плеч;
- опустите таз, сохраняйте прямую спину;
- выполняйте подъем, концентрируясь на работе ног и спины;
- в верхней точке полностью выпрямитесь, но не прогибайтесь в пояснице.
Советы начинающим: как научиться делать становую тягу
Освоить упражнение может каждый — будь вы офисный работник, человек с избыточным/недостаточным весом, домохозяйка, студент. Главное, начать с правильной техники и постепенно наращивать нагрузку. Не пугайтесь, если поначалу движение будет казаться неудобным или сложным — это нормально. Со временем тело привыкнет к новым паттернам движения, и упражнение станет таким же естественным, как ходьба или подъем по лестнице. Главное — следовать правильной последовательности обучения, прислушиваться к советам тренера и своему телу.
1. Правильный хват
Это основа, от которой зависит контроль над штангой и безопасность спины. Новичкам лучше начинать с прямого хвата, когда обе ладони направлены к себе. Он равномерно распределяет нагрузку на кисти и снижает риск скручивания позвоночника.
Альтернативный вариант — разнохват (одна ладонь смотрит на себя, другая — от себя). Он может вызывать дисбаланс мышц, если использовать его постоянно.
Еще есть вариант замкового хвата. Для него нужно обхватить гриф, большой палец поместить под указательный и средний. Если пальцы длинные, они полностью охватывают фалангу большого. Если короткие — охватывают столько, сколько могут. Этот способ удержания помогает предотвратить выскальзывание штанги (особенно при больших весах) и уменьшить нагрузку на предплечья.
Если пальцы устают раньше, чем мышцы спины и ног, используйте магнезию или ремни для тяги — они помогут лучше держать снаряд, особенно на больших весах. Однако старайтесь развивать силу хвата естественным путем.
Андрей Джанхотели дополняет:
— Оптимальным вариантом считается прямой, но он подходит не всем и имеет ограничения. Тренированные мужчины могут держать и 150 кг прямым хватом, но если снаряд трудно удержать, лучше использовать лямки. Замковый хват, как у штангистов, тоже допустим, но требует привыкания: большой палец играет роль стопорного кольца, из-за чего возникает дискомфорт и давление на ногтевую пластину. Однако у него есть плюс — штанга не «закручивается», как при разнохвате.
2. Стойка и положение стоп
Перед тем как взяться за штангу, важно правильно поставить ноги. Классический вариант — стопы на ширине плеч или немного уже, носки слегка развернуты наружу. Это положение включает в работу ягодицы и заднюю поверхность бедра, обеспечивает устойчивость.
Вес тела должен распределяться равномерно по всей стопе. Не переносите нагрузку только на пятки или носки.
3. Исходное положение
Станьте ближе к штанге так, чтобы она оказалась над серединой стопы. Колени слегка согнуты, спина прямая, взгляд направлен вперед, а не вниз.
При наклоне к штанге держите спину естественно прогнутой. Не округляйте поясницу и не прогибайтесь чрезмерно. Спина должна оставаться в нейтральном положении.
Многие стараются изначально опустить таз слишком низко, превращая становую в присед. Запомните: таз должен быть выше колен, а бедра под углом примерно 45 градусов к полу.
4. Подъем штанги
Теперь самое важное — мощный старт.
- Оттолкнитесь ногами от пола, словно собираетесь подпрыгнуть, но не отрывайте пятки;
- штанга должна подниматься вдоль ног, слегка касаясь их и не отклоняясь вперед. Поднимайте снаряд спиной и ногами одновременно, не только за счет поясницы;
- в верхней точке не прогибайтесь назад — просто выпрямитесь и сведите лопатки.
Тяга — это не подъем руками, а работа ног, спины и ягодичных мышц.
5. Опускание снаряда
Не бросайте штангу! Контролируйте движение вниз:
- сначала отведите таз назад;
- затем плавно присогните коленки;
- опускайте штангу по той же траектории, что поднимали.
Представьте, что вы хотите сесть на стул позади себя. Это поможет сохранить нужную механику.
Как часто нужно и можно делать становую тягу
Оптимальная частота — 1−2 раза в неделю. Чаще не рекомендуется: мышцы и нервная система требуют восстановления.
Новичкам достаточно 2−3 силовых тренировок в неделю, распределяя нагрузку на разные группы мышц. Опытные атлеты могут тренироваться чаще, но с учетом восстановления.
Также важно соблюдать интервалы отдыха между подходами:
- 2−3 минуты — для работы на выносливость и технику;
- 3−5 минут — при тренировке силы и работы с большими весами.
Андрей Джанхотели, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, тренер категории «премиум» спортивно-оздоровительного комплекса «Экселент»:
— Разделяйте дни тяжелого приседа и становой тяги, если тренируетесь с большими весами. Если работаете с легким отягощением или занимаетесь кроссфитом, можно делать оба упражнения в один день. Для тяжелоатлетов становая тяга и присед интегрированы в технику рывка и толчка, поэтому используются вместе.
Нормативы по весу при становой тяге
Показатели зависят от массы тела, опыта и уровня подготовки. Новички могут ориентироваться на минимальные цифры, в то время как опытные атлеты стремятся к весам, превышающим собственную массу тела в несколько раз.
Для мужчин
Ориентиры по возрасту и уровню подготовки.
Для женщин
Ориентиры по возрасту и уровню подготовки.
Андрей Джанхотели дополняет:
— Для среднестатистического мужчины нормой считается подъем веса, равного двойному весу тела, а для женщин — 1,5-кратного. Но главное — ориентироваться на свои цели и тренироваться без травм.
Частые ошибки при выполнении становой тяги
Чтобы избежать травм и не тратить силы впустую, важно знать, какие ошибки спортсмены допускают чаще всего, и вовремя их исправлять.
- Скругленная спина. Если вы пытаетесь выгнуть позвоночник дугой, это создаст опасную нагрузку для него. Представьте, что держите апельсин подбородком — это поможет выпрямить спину. Отрабатывайте технику с посильным весом перед зеркалом
- Попытка поднять вес за счет рук, а не ног и спины. Представьте, что ваши руки — это крючки, а работают только ноги. Попробуйте приседания в плие с гирей или гантелей в руках для укрепления ног.
- Перенос веса на носки во время подъема. Представьте, что вдавливаете пятки в пол, постоянно фиксируйте на этом внимание.
- Игнорирование разминки. Не пренебрегайте ею, перед тренировкой стоит разогреться. Андрей Джанхотели советует: «Перед выполнением упражнения обязательно проведите общую разминку— 10−15 минут кардио, а затем выполните специфическую подготовку: растяжку, прокатку мышц ног и спины на МФР-ролике».
- Неправильная обувь. Кроссовки с толстой амортизирующей подошвой лучше оставить для других занятий. Подойдут обычные кеды на плоской подошве или штангетки для тех, кто хочет серьезно заниматься спортом.
Рекомендации эксперта
Андрей Джанхотели комментирует:
— Становая тяга — уникальное упражнение, которое задействует практически все тело. В отличие от приседаний, где больше работает квадрицепс, в становой тяге акцент смещается на заднюю поверхность бедра и ягодицы.
Тренер уверен, что упражнение полезно при правильной технике для людей любого возраста, если нет проблем со здоровьем. Однако детям до 14 лет не рекомендуется выполнять осевые нагрузки с большими весами. Эксперт подчеркивает, что при наличии грыж, протрузий или острых болей в спине осевые нагрузки, включая становую тягу, не рекомендуются. Если состояние стабильное и нет дискомфорта, можно выполнять упражнение с умеренным весом, но только после консультации с врачом или тренером.
Также Андрей Джанхотели напоминает, что правильное дыхание помогает контролировать движение и удерживать напряжение в мышцах. Перед началом упражнения нужно набирать воздух в живот и напрягать мышцы кора, а выдох делать либо в верхней точке, либо после прохождения ¾ амплитуды. В румынской тяге вдох выполняется перед опусканием штанги, а выдох — после ¾ движения вверх.
Проверить технику можно по нескольким критериям:
- вес должен приходиться на пятки и внешнюю часть стопы;
- штанга должна двигаться как можно ближе к ногам, по прямой траектории;
- плечи нельзя заваливать вперед;
- если спина округляется — уменьшите вес или обратитесь к тренеру.
— При работе на силу и массу оптимально выполнять 3−6 подходов по 4−10 повторений. Если вы можете сделать 10 повторений в четырех подходах, увеличивайте вес на 5−10 кг и снижайте количество повторений, — советует Джанхотели. — Женщинам лучше работать в диапазоне до 15 повторений, мужчинам — до 10.
Что нужно знать о становой тяге
Становую тягу может освоить каждый. Главное — правильная техника и постепенное увеличение нагрузки. Если сначала упражнение кажется сложным, со временем оно станет таким же естественным, как ходьба или подъем по лестнице.
|Основная цель
|Развитие силы, увеличение мышц, помощь в безопасном поднятии тяжестей в быту
|Важная техника
|Прямая спина, диафрагмальное дыхание, ровное движение без рывков
|Оптимальная частота
|1–2 раза в неделю
|Частые ошибки
|Скругленная спина, перенос веса на носки, подъем за счет рук
|Экипировка
|Пояс для спины, обувь с плоской подошвой, магнезия/лямки (при необходимости)
|Нормативы
|Мужчины — 2× собственного веса, женщины — 1,5×
Список источников
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2. Логинов А. Статья «Хват в замок в становой тяге». Сайт «Пауэрлифтинг и другие силовые виды спорта в Вологодской области». 2011.
3. Макарьев И. Статья «Влияние пауэрлифтинга на организм спортсмена и развитие его силовых способностей», журнал «Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация». Сайт «КиберЛенинка». 2017.