Становая тяга

— Оптимальным вариантом считается прямой, но он подходит не всем и имеет ограничения. Тренированные мужчины могут держать и 150 кг прямым хватом, но если снаряд трудно удержать, лучше использовать лямки. Замковый хват, как у штангистов, тоже допустим, но требует привыкания: большой палец играет роль стопорного кольца, из-за чего возникает дискомфорт и давление на ногтевую пластину. Однако у него есть плюс — штанга не «закручивается», как при разнохвате.