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Упражнения для пожилых: как сохранить бодрость после 60

С возрастом появляются проблемы с мышцами, суставами и другими органами. Если регулярно выполнять упражнения для пожилых людей, можно сохранить здоровье и энергию для повседневных дел.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Пожилой мужчина занимается физкультурой на природе
Пожилым людям особенно важно следить за здоровьем и поддерживать необходимую физическую активностьИсточник: Freepik

В статье подробно расскажем о гимнастике для пожилых: дадим комплекс безопасных упражнений и объясним, как организовать утреннюю зарядку так, чтобы она приносила пользу.

Польза упражнений в пожилом возрасте

Умеренная физическая активность улучшает качество жизни: повышается уровень энергии, улучшается самочувствие и качество сна.

Помимо этого, регулярные занятия в пожилом возрасте:

  • Укрепляют суставы. Умеренные физические нагрузки укрепляют мышцы, которые окружают суставы: так они меньше изнашиваются, а риск их травм снижается. Плавание и другие простые упражнения улучшают гибкость и подвижность суставов.
  • Уменьшают вероятность хронических заболеваний. Умеренная физическая нагрузка снижает уровень холестерина, поддерживает оптимальную массу тела, помогает регулировать уровень глюкозы в крови и снижает риск возникновения диабета второго типа.
  • Укрепляют сердечно-сосудистую систему. Прогулки и легкий бег улучшают кровообращение, укрепляют сердце, а также снижают артериальное давление, могут снизить риск инсульта и других заболеваний.
  • Способствуют улучшению эмоционального фона. Во время занятий физической активностью в организме вырабатываются эндорфины, которые помогают снизить уровень стресса и улучшить настроение.
  • Способствуют социализации. Если позволяет время, можно записаться на групповые занятия: особенно актуально для тех, кто большую часть времени проводит наедине с собой.

Как правильно заниматься гимнастикой в пожилом возрасте

Особое внимание уделите хорошей разминке, технике выполнения упражнений и контролю движений. Если этим пренебрегать, можно получить травму на ровном месте и навредить своему здоровью.

Безопасность: с чего начать, чего избегать

Для начала достаточно легкой разминки и регулярной ходьбы в течение 30 минут в день, чтобы улучшить работу сердца и сосудов. Дополнительно делайте растяжку, чтобы мышцы были более гибкими, а суставы — подвижными. Все упражнения выполняйте медленно и плавно, избегая резких движений и рывков, чтобы не перегружать суставы.

Нагрузку и длительность занятий увеличивайте постепенно, позволяя организму привыкать к новым нагрузкам. Исключите силовые тренировки, бег или интенсивные аэробные занятия: они могут перегрузить вашу сердечную мышцу. Если появятся боль в груди, одышка, головокружение или слабость, завершите тренировку и, если чувствуете необходимость, вызовите врача.

Частота и продолжительность занятий

Пожилым людям полезно уделять физической активности около двух с половиной часов в неделю — либо по 30 минут занятий пять раз в неделю. Для тех, кто только начинает, достаточно заниматься по 10−15 минут в день, постепенно увеличивая время до получаса.

Чтобы тренировки не надоели, чередуйте разные виды нагрузок — прогулки, мягкую растяжку и простые упражнения. Прислушивайтесь к своему телу: если появляются неприятные ощущения, уменьшайте нагрузку или делайте перерывы.

Когда стоит проконсультироваться с врачом

Если у вас есть хронические заболевания или вы долгое время не занимались физической активностью, рекомендуется посетить терапевта. Особенно актуально, если у вас есть сердечно-сосудистые, хронические заболевания, проблемы с суставами или опорно-двигательным аппаратом.

Врач может назначить ЭКГ, анализы крови и другие исследования, чтобы оценить состояние вашего здоровья. Если по здоровью ограничений нет, начните с низкоинтенсивных упражнений — например, прогулки в ближайшем парке, растяжки, приседаний или отжиманий от стены.

Утренняя зарядка для тех, кому за 60 лет

Пожилой мужчина выполняет утреннюю гимнастику
Гимнастику в пожилом возрасте необходимо начинать с растяжкиИсточник: Freepik

Чтобы проснуться и подготовить тело к активному дню, начните утро с легкой разминки. Выберите несложные упражнения, которые помогут укрепить здоровье и легко выполняются даже без особой подготовки. Вот несколько простых вариантов утренних упражнений для бодрости.

Простые упражнения для бодрого утра

Начните свое утро с легкой разминки — эти простые упражнения помогут проснуться, разогреть мышцы и зарядиться энергией на день. Выполняйте их плавно, без резких движений.

  • Повороты головы. Наклоните ее поочередно влево и вправо, сидя с прямой спиной, задерживаясь на пару секунд в каждом положении. Упражнение убирает напряжение в мышцах шеи и улучшает кровоток в сосудах.
  • Разминка плечевых суставов. Для снятия напряжения с плеч сделайте круговые вращения руками вперед и назад по несколько раз, сидя или стоя с расслабленными плечами. Это помогает повысить гибкость плечевых суставов.
  • Повороты корпуса. Сделайте скручивание корпуса в обе стороны, сидя на стуле и выставив ноги на ширину плеч, задерживаясь на пару секунд. Это упражнение повышает подвижность позвоночника и укрепляет мышцы спины.
  • Подъемы на носках. Для улучшения равновесия и поддержки силы ног выполняйте подъемы на носочки, держась за опору. Рекомендуется делать это 10−15 раз, плавно поднимаясь и опускаясь.

Зарядка для женщин и мужчин старше 70 лет

После 70 лет тело требует особого подхода — не изнурительных тренировок, а грамотной нагрузки. Эти три упражнения подобраны с учетом возрастных изменений: они бережно активизируют мышцы, улучшают координацию и не перегружают суставы. Главное — систематичность, а не интенсивность.

  • Приседания. Укрепите ноги и улучшите координацию с помощью простого упражнения. Сядьте на край устойчивого стула, ноги на ширине плеч, и медленно поднимайтесь, используя руки для поддержки. Затем садитесь обратно, повторяя это движение 5−10 раз.
  • Растяжка. Чтобы расслабить плечи и руки, примите удобное положение стоя или сидя и поднимите руки над головой, потянувшись вверх. Задержитесь в этом положении на десять секунд, а затем опустите руки и расслабьтесь.
  • Марш на месте. Для разогрева мышц в положении стоя медленно поднимайте колени, имитируя ходьбу. Продолжайте это упражнение в течение трех — пяти минут, чтобы подготовить тело к активности.

Альтернативные варианты утренней активности

Варианты для тех, кому стандартные упражнения кажутся скучными или сложными. Они улучшают координацию, мелкую моторику и просто дарят радость движения.

  • Упражнения с мячом. Возьмите небольшой мяч и выполните простые упражнения, чтобы укрепить мышцы рук: повороты туловища или поднятие мяча над головой.
  • Пальчиковая гимнастика. Сидя удобно, сожмите руки в кулаки, затем медленно разожмите пальцы и максимально растяните их. Повторите это движение 10−15 раз. Затем одной рукой медленно покрутите поочередно каждый палец, чтобы улучшить кровообращение в кистях.
  • Танцевальные движения. Если выполнять стандартные упражнения затруднительно, включите любимую музыку и просто двигайтесь под ритм, как умеете.

Гимнастика для пожилых в спокойном и медленном темпе

Пожилой мужчина выполняет гимнастику в спокойном и медленном темпе
Занимайтесь осторожно и не спешитеИсточник: Freepik

Выбирайте легкие и безопасные тренировки, которые не нагружают излишне суставы и мышцы. Вот несколько подходящих упражнений для суставной гимнастики.

Суставная гимнастика для пожилых

Медленные, осознанные движения «разбудят» суставы, улучшат смазку хрящей и предотвратят утреннюю скованность. Особенно важно при артритах и после сна.

  • Разминка голеностопов. Комфортно сядьте на стуле, поднимите ногу и медленно описывайте стопой круги в обе стороны по 5−10 повторений. Повторите то же действие с другой ногой.
  • Проработка коленных суставов. Чтобы улучшить подвижность коленей, сидя на стуле, поднимайте и опускайте ноги, сгибая их в коленях. Повторите такие движения по 10−15 раз для каждой ноги.
  • Разминка рук. Вытяните вперед руки и вращайте кистями по кругу по 10 раз в обе стороны. Так вы разомнете запястья и улучшите кровоток.
  • Разминка шейного отдела. Для снятия напряжения в шее медленно наклоняйте голову вправо и влево, задерживаясь в каждом положении на пару секунд. После выполнения мышцы расслабляются, поэтому улучшается кровообращение мозга.

Подробнее о суставной гимнастике читайте в нашей статье.

Гимнастика для пожилых с опорой на стул или стену

Для тех, кто чувствует неуверенность в балансе. Опора снижает риск падений, позволяя безопасно укреплять мышцы.

  • Подъемы на носках с поддержкой. Встаньте, опираясь на спинку стула или стену. Поднимитесь на носки, а затем вернитесь в исходное положение. Повторите это движение 10−15 раз для укрепления мышц ног.
  • Приседания с поддержкой. Встаньте, держась за спинку стула. Медленно приседайте, отводя ягодицы назад, будто собираетесь садиться. Затем вернитесь в исходное положение. Выполните 5−10 повторений.
  • Растяжка с поддержкой. Встаньте, опираясь на стену или стул, и поднимите одну, а затем и другую руку вверх. Задержитесь в каждом положении на 10 секунд, чтобы расслабить мышцы.

Упражнения для расслабления и восстановления

Завершите тренировку этими техниками — они снимут напряжение, нормализуют давление и закрепят пользу от занятий.

  • Тренировки для дыхания. С закрытыми глазами комфортно устройтесь лежа или сидя, сконцентрируйтесь на том, как вы дышите. Носом глубоко вдохните, задержав дыхание на несколько секунд, а затем ртом медленно выдохните. Сделайте так 5−10 раз, чтобы ощутить расслабление во всем теле. Подробнее про дыхательные упражнения рассказывали в предыдущей публикации.
  • Легкая прогулка. Во время ходьбы делайте два — три шага, вдыхая носом медленно и глубоко, а затем — выдыхая ртом. Если почувствуете одышку, замедлите шаги и несколько раз вдохните и выдохните: главное — ровно дышите и никуда не спешите.
  • Растяжка. Вначале наладьте дыхание: удобно сядьте или лягте, закройте глаза, дышите спокойно. Затем потянитесь вверх, вниз и по сторонам, чтобы растянуть мышцы и снять с них напряжение. Более детально про растяжку можете прочитать в нашей статье.

Комплекс упражнений для пожилых в домашних условиях

Он должен выполнять три основных функции — простота, безопасность и доступность. Адаптируйте ее под особенности своего здоровья, чтобы поддержать общий тонус тела и улучшить самочувствие. Вот некоторые примеры комплексов упражнений для пожилых людей дома.

Пример простого комплекса упражнений для дома

Этот комплекс подойдет для легкой разминки в течение дня или утренней зарядки. Упражнения простые, но эффективные — они помогут разогреть мышцы, улучшить кровообращение и поддерживать тонус.

УпражнениеОписаниеПовторения
РазминкаЛегкие наклоны головы, вращения плечами и запястьямиПо 5–10 раз
Сидячие подъемы на носкиСидя на стуле, поднимайтесь на носки и опускайтесь
10 раз
Сгибание и разгибание рукСидя, поочередно сгибайте и разгибайте руки в локтях10 раз на каждую руку

Простая растяжка
Потяните руки вверх и в стороны, задерживаясь на 10 секунд
1 раз

Комплекс упражнений на гибкость, равновесие и дыхание

Эти упражнения направлены на развитие гибкости, улучшение баланса и контроль дыхания. Идеально подходят для расслабления, восстановления после долгого сидения или перед сном.

Упражнение
Описание
Повторения

Круговые движения головой
Медленно поворачивайте голову влево и вправо
По 5 раз

Приседания с опорой
Держитесь за спинку стула и выполняйте приседания
5–10 раз

Подъемы на пятки
Встаньте, держась за опору, и поднимайтесь на пятки
10 раз

Дыхательные упражнения
Глубокие вдохи и выдохи, сосредоточившись на дыхании
5–10 раз

Альтернативные варианты утренней активности

Если нет времени на полноценную зарядку, этот мини-комплекс поможет быстро взбодриться. Упражнения можно выполнять даже в постели или сразу после пробуждения.

Упражнение
Описание
Повторения

Ходьба на месте
Ходите на месте, поднимая колени
1–2 минуты

Сгибание коленей
Сидя, поднимайте ноги поочередно, сгибая колени
10 раз на каждую ногу

Растяжка рук и ног
Потяните руки и ноги в разные стороны, задерживаясь на 10 секунд
1 раз

Медитация
Сядьте удобно, закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании
5 минут

Советы по созданию комфортной обстановки для занятий

Женщина занимается спортом в комфортной обстановке
Для занятий необходимо создать комфортную атмосферуИсточник: https://ru.freepik.com

Правильная атмосфера во время тренировки помогает сосредоточиться, повышает эффективность упражнений и делает процесс приятнее.

  • Хорошо проветривайте помещение. Чтобы вы были бодрыми и ощущали прилив сил, в комнату нужно «впустить» свежий воздух. Если боитесь сквозняков, приоткройте окно на 5−10 минут перед началом занятий, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха.
  • Занимайтесь в удобной одежде. Тесная или тяжелая одежда будет мешать выполнению упражнений, поэтому выбирайте свободную и комфортную, которая «дышит» и не стесняет движений. Если занимаетесь на улице, выбирайте удобную и нескользящую обувь — кроссовки или специальные спортивные туфли.
  • Создайте спокойную атмосферу. Сосредоточьтесь на выполнении упражнений: выключите громкий телевизор, радио и уберите другие отвлекающие факторы. Можно включить тихую приятную музыку или звуки природы для приятной атмосферы.
  • Отмечайте свой прогресс. Хвалите себя за любую мелочь, чтобы была мотивация продолжать: занимаетесь на пять минут дольше, сделали на два повторения больше, освоили новое упражнение. Если возможно, занимайтесь с другом, подругой или членом семьи, чтобы иметь дополнительную поддержку и мотивацию.

Список источников

1. Хоркина Н., Филлипова А. Физическая активность пожилых людей как объект управляющего воздействия государства. Текст научной статьи по специальности «Науки о здоровье». Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». 2015.

2. Власова И. Физическая работоспособность пожилых лиц. Текст научной статьи по специальности «Науки о здоровье». Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». 2014.

Автор: Дмитрий Савенков