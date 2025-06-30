Упражнения для пожилых: как сохранить бодрость после 60

Для начала достаточно легкой разминки и регулярной ходьбы в течение 30 минут в день, чтобы улучшить работу сердца и сосудов. Дополнительно делайте растяжку, чтобы мышцы были более гибкими, а суставы — подвижными. Все упражнения выполняйте медленно и плавно, избегая резких движений и рывков, чтобы не перегружать суставы.