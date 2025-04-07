Суставная гимнастика: 22 полезных упражнения

Скованность по утрам, хруст в коленях, тянущие ощущения в плечах — если что-то из этого вам знакомо, стоит попробовать суставную гимнастику. Это простая, но эффективная практика, которая помогает сохранять подвижность и чувствовать себя бодрее в любом возрасте.