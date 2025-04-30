Дыхательная гимнастика: путь к спокойствию, здоровому сердцу и сильному телу

Правильно выстроенное дыхание — это не просто навык, а инструмент для влияния на состояние организма. Сегодня дыхательную гимнастику применяют в реабилитации, фитнесе и психотерапии — везде, где нужно наладить контакт с телом и восстановить внутренние ресурсы. В этой статье разберемся, как дыхательная гимнастика помогает сердцу и легким, влияет на стресс и похудение. Покажем популярные методы, объясним технику и дадим рекомендации для занятий дома.