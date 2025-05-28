Альпинизм: как покорять вершины без риска и с чего начать

Первые восхождения, похожие на спортивные, начали совершать в Альпах в середине XIX века. Одним из самых известных считается подъем на вершину Маттерхорн в 1865 году, завершивший так называемую «золотую эпоху альпинизма» — время романтиков, исследовавших Альпы почти «на ощупь». Тогда же появилось первое специализированное снаряжение и начали формироваться клубы, в которых участники делились опытом и развивали методику подготовки. Со временем восхождения стали не только увлечением, но и официальным видом спорта — с нормативами, соревнованиями и признанием на государственном уровне.