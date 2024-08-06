Премьер Румынии бойкотирует закрытие ОИ из-за скандала в гимнастике

«Я принял решение не участвовать в церемонии закрытия Олимпиады в Париже после скандальной ситуации в гимнастике, где с нашими спортсменами обошлись абсолютно непорядочно. Отозвать медаль, заработанную честным трудом, на основании обращения, которого не понимают ни тренеры, ни ведущие технические специалисты, совершенно недопустимо.



Сабрина и Ана-Мария, рядом с вами целый народ, для которого ваш труд и слезы дороже любой медали, какой бы драгоценный металл она ни была! И я вас уверяю, что румынское государство будет относиться к вам, в том числе и в плане наград, как к олимпийским медалистам», — написал Чолаку в соцсетях.