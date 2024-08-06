Премьер Румынии бойкотирует закрытие ОИ из-за скандала в гимнастике
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что не примет участия в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже в знак протеста против судейства на Олимпиаде.
Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что не примет участия в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже в знак протеста против судейства на Олимпиаде.
Румынский премьер выразил свой протест против лишения гимнастки Аны-Марии Барбосы бронзовой медали в вольных упражнениях.
«Я принял решение не участвовать в церемонии закрытия Олимпиады в Париже после скандальной ситуации в гимнастике, где с нашими спортсменами обошлись абсолютно непорядочно. Отозвать медаль, заработанную честным трудом, на основании обращения, которого не понимают ни тренеры, ни ведущие технические специалисты, совершенно недопустимо.
Сабрина и Ана-Мария, рядом с вами целый народ, для которого ваш труд и слезы дороже любой медали, какой бы драгоценный металл она ни была! И я вас уверяю, что румынское государство будет относиться к вам, в том числе и в плане наград, как к олимпийским медалистам», — написал Чолаку в соцсетях.
Бронзовая медаль в вольных упражнениях досталась американке Джордан Чайлз, которая изначально находилась в протоколе на пятой строчке. Представители сборной США подали апелляцию на пересмотр оценок Чайлз, после которой судьи подняли сложность ее программы на 0,100 балла. Этого было достаточно, чтобы опередить Барбосу и ее соотечественницу Сабрину Войню.
Национальный олимпийский комитет Румынии и Румынская федерация гимнастики после этого решения обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS), а также направили письмо в Международный олимпийский комитет (МОК), в котором выразили недовольство работой судей в вольных упражнениях.
Победу в этой дисциплине одержала бразильянка Ребека Андраде, которая на 0,033 балла опередила семикратную олимпийскую чемпионку Симону Байлз.
На Олимпийских играх в Париже румынские спортсмены завоевали три золотых, три серебряных и одну бронзовую награду. Большинство своих медалей румыны завоевали в академической гребле.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.