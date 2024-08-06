Тренер из США отстранен от ОИ после обвинений в домогательствах

Журналист Девин Эру написал в социальных сетях, что в скором времени аккредитация тренера Раны Райдера будет отозвана в связи с многочисленными обвинениями тренера в сексуальном насилии.

«Мы получили новую информацию об уместности аккредитации мистера Райдера в канадской делегации на Играх в Париже. В ходе обсуждения с Athletics Canada было решено, что его аккредитация будет отозвана», — написал Эру.

54-летний Рана Райдер тренирует двукратного олимпийского чемпиона Токио на дистанции 100 метров и в эстафете 4×100 метров итальянца Ламонта Марселя Джейкобса, а также канадского бегуна — олимпийского чемпиона на дистанции 200 метров Андре де Грасса. Когда стало известно, что Райдер аккредитован на Игры Канадским национальным олимпийским комитетом, три женщины обратились в суд в США с обвинениями.

Райдера подозревали в сексуальных домогательствах еще в 2021 году. На фоне появившихся новостей Федерация легкой атлетики Великобритании требовала от своих спортсменов прекратить все отношения с тренером.