Чемпион Токио-2020 Митиадис Тентоглу завоевал золото Олимпиады-2024 в прыжках в длину
Олимпийский чемпион 2020 года, чемпион мира греческий прыгун в длину Митиадис Тентоглу завоевал золото Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).
Олимпийский чемпион 2020 года, чемпион мира греческий прыгун в длину Митиадис Тентоглу завоевал золото Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).
В финале длина его лучшего прыжка составила 8,48 метра. Серебряным призёром соревнований стал представитель Ямайки Уэйн Пиннок (8,36). Тройку призёров замкнул Маттия Фурлани из Италии (8,34).
Лёгкая атлетика. Олимпийские игры — 2024, Париж. Прыжки в длину. Мужчины. Финал:
1. Митиадис Тентоглу (Греция) — 8,48 метра.
2. Уэйн Пиннок (Ямайка) — 8,36.
3. Маттия Фурлани (Италия) — 8,34.
4. Симон Эхаммер (Швейцария) — 8,20.
5. Джейкоб Финчем-Дьюкс (Великобритания) — 8,14.
6. Зимон Бац (Германия) — 8,07.
Олимпийским рекордсменом в прыжках в длину у мужчин является американец Боб Бимон (8,90). Он установил его на Играх 1986 года.