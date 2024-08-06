Чемпион Токио-2020 Митиадис Тентоглу завоевал золото Олимпиады-2024 в прыжках в длину

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
24
31
31
2Китай
22
20
16
3Австралия
14
12
9
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
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Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Эмит Элор
Меерим Жуманазарова
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Габриэль Томас
Жульен Альфред
Бриттани Браун
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Нонока Одзаки
Блессинг Оборудуру
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Уинфред Мутиль Яви
Перут Чемутай
Фэйт Черотич
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Бусе Тосун Чавушоглу
Сол Кум Пак
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Коул Хокер
Джош Керр
Яред Нугус
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михаин Лопес Нуньес
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Мужчины. Финал
Митиадис Тентоглу
Уэйн Пиннок
Маттиа Фурлани
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Абдельлатиф Мохамед
Мен Личже
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаде
Саба Шариати
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Женщины. Финал
Кэмрин Роджерс
Аннет Ннека Эчикунвоке
Чжао Цзе
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Цао Лигуо
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Райбер Родригес Ороско
Ри Се Унг
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Мехди Мохсен Неджаж
Жоломан Шаршенбеков
Результаты
Скейтбординг
Парк. Женщины. Финал
Ариса Трю
Кокона Хираки
Скай Браун
Результаты
Прыжки в воду
Вышка 10 м. Женщины. Финал
Цань Хонгчан
Чэнь Юйси
Ким Ми Рэ
Результаты
Конный спорт
Конкур, личное первество. Микст. Финал
Кристиан Кукук
Стив Гердат
Майкел ван дер Влетен
Результаты
Серфинг
Мужчины. Финал
Каули Вааст
Джек Робинсон
Результаты
Серфинг
Женщины. Матч за 3-е место
Йоханн Дефай
Бриса Хеннеси
Результаты
Расписание событий
Футбол. Женщины. 1/2 финала
22:00скороБразилия (олимп.)Испания (олимп.)
Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала
22:30скороБразилияСША
Гандбол. Женщины. 1/4 финала
22:30скороНорвегияБразилия
Пляжный волейбол. Женщины. 1/4 финала
23:00скороСара Хьюз / Келли ЧенгТаня Хуберли / Нина Бруннер
Бокс. Женщины. 1/2 финала
23:18скороБьюс Наз ЧакироглуАйра Вильегас
Бокс. Женщины. 1/2 финала
23:34скороДжанжаем СуваннафенгИман Хелиф
Бокс. Женщины. 1/2 финала
23:50скороЧэнь Нень ЧиньЯн Лю
Хоккей на траве. Женщины. 1/2 финала
7.08скороНидерландыАргентина
Хоккей на траве. Женщины. 1/2 финала
7.08скороБельгияКитай
Бокс. Женщины. Финал
7.08скороЯн ВэньлуКелли Харрингтон
Легкая атлетика. Микст
7.08скороХодьба. Смешанная эстафета. Микст. Финал
Таэквондо. Мужчины
7.08скороМужчины. до 58 кг. Предварительные поединки
Гольф. Женщины
7.08скороЛичное первенство. Женщины. 1-й раунд
Таэквондо. Женщины
7.08скороЖенщины. до 49 кг. Предварительные поединки
Таэквондо. Мужчины
7.08скороМужчины. до 58 кг. Предварительные поединки
Гандбол. Мужчины
7.08скороМужчины. 1/4 финала
Таэквондо. Женщины
7.08скороЖенщины. до 49 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
7.08скороМужчины. до 58 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
7.08скороЖенщины. до 49 кг. 1/8 финала
Скалолазание. Мужчины
7.08скороСложность. Мужчины. Квалификация
23:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Чемпион Токио-2020 Митиадис Тентоглу завоевал золото Олимпиады-2024 в прыжках в длину

Олимпийский чемпион 2020 года, чемпион мира греческий прыгун в длину Митиадис Тентоглу завоевал золото Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).

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фотографий
14
фотографий
14
фотографий

В финале длина его лучшего прыжка составила 8,48 метра. Серебряным призёром соревнований стал представитель Ямайки Уэйн Пиннок (8,36). Тройку призёров замкнул Маттия Фурлани из Италии (8,34).

Лёгкая атлетика. Олимпийские игры — 2024, Париж. Прыжки в длину. Мужчины. Финал:

1. Митиадис Тентоглу (Греция) — 8,48 метра.
2. Уэйн Пиннок (Ямайка) — 8,36.
3. Маттия Фурлани (Италия) — 8,34.
4. Симон Эхаммер (Швейцария) — 8,20.
5. Джейкоб Финчем-Дьюкс (Великобритания) — 8,14.
6. Зимон Бац (Германия) — 8,07.

Олимпийским рекордсменом в прыжках в длину у мужчин является американец Боб Бимон (8,90). Он установил его на Играх 1986 года.

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