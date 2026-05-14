Прыжки в длину: техника, виды и нормативы

Прыжки в длину — это дисциплина, в которой спортсмен старается преодолеть максимальное расстояние после отталкивания. Прыжок могут выполнять с места или после разбега. На результат влияют техника толчка, координация движений и контроль тела в полете.
Кратко по сути:
- прыжки в длину бывают с места и с разбега;
- результат зависит не только от силы ног, но и от техники;
- прыжок с места часто используют в школе и при сдаче ГТО;
- в соревнованиях с разбега попытку не засчитывают при заступе;
- спортсмены используют разные техники полета: «согнув ноги», «прогнувшись» и «ножницы»;
- мировой рекорд среди мужчин — 8,95 м.
Что такое прыжки в длину
В этом виде спорта спортсмен старается преодолеть максимальное расстояние после отталкивания. Прыжок могут выполнять с места или после разбега — в зависимости от формата и правил.
Для хорошего результата важны сразу несколько качеств:
- скорость;
- взрывная сила;
- координация.
Прыжок состоит из нескольких фаз: подготовки, толчка, полета и приземления. Ошибка на любом этапе может сократить дальность прыжка.
Виды прыжков в длину
Чаще всего используют два варианта прыжка в длину: с места и с разбега.
С места
Прыжок в длину с места выполняют без разбега. Спортсмен отталкивается двумя ногами одновременно после короткого замаха руками.
Такой вариант часто используют:
- на уроках физкультуры;
- при сдаче ГТО;
- в тестах на взрывную силу ног.
С разбега
Прыжок с разбега используют на соревнованиях по легкой атлетике. Здесь спортсмен сначала набирает скорость, а затем выполняет толчок одной ногой.
Именно разбег помогает получить основную дальность прыжка.
Техника прыжка в длину с разбега
Техника прыжка в длину с разбега строится на сочетании скорости и точного отталкивания. Даже быстрый бег не поможет, если спортсмен теряет ритм перед толчком.
Разбег
Во время разбега важно постепенно набрать скорость и точно попасть на планку отталкивания. У опытных спортсменов разбег обычно занимает около 17−21 шага, но точную длину каждый подбирает под свой темп и скорость бега.
Новички часто совершают две ошибки:
- сбиваются на последних шагах;
- укорачивают шаг перед толчком.
Из-за этого теряется скорость.
Отталкивание
Отталкивание в прыжках в длину — ключевая фаза. Новички часто стараются прыгнуть слишком высоко, хотя в длину важнее сохранить движение вперед. Обычно угол вылета составляет около 18−22 градусов.
Хороший толчок получается за счет:
- высокой скорости;
- уверенной постановки толчковой ноги;
- активной работы рук.
Полет
Во время полета спортсмен старается сохранить равновесие и подготовиться к приземлению. Для этого используют разные способы прыжка:
- «Согнув ноги» — во время полета спортсмен подтягивает колени к груди. Это самый простой и распространенный вариант для новичков.
- «Прогнувшись» — после толчка тело вытягивается и слегка прогибается назад. Такой способ помогает сохранить устойчивое положение в воздухе.
- «Ножницы» — в полете спортсмен продолжает движения ногами, похожие на бег. Техника помогает сохранить скорость, но требует хорошей координации и быстрого разбега.
Выбор способа зависит от уровня подготовки и скорости разбега.
Приземление
В конце полета спортсмен резко выбрасывает стопы вперед и старается сгруппироваться. При приземлении важно не отклониться назад и не опереться рукой: результат измеряют по ближайшему следу в песке.
Техника прыжка в длину с места
Прыжок в длину с места выглядит проще, но требует хорошей координации.
Подготовка
Перед прыжком спортсмен слегка сгибает ноги и отводит руки назад, чтобы затем сделать резкий мах вперед во время толчка.
Толчок
Толчок выполняют двумя ногами одновременно. Во время прыжка спортсмен резко выпрямляет ноги и активно помогает руками — это позволяет вытолкнуть тело дальше.
Полет
После толчка спортсмен сохраняет равновесие в воздухе и перед приземлением выводит ноги вперед.
Приземление
Перед касанием песка спортсмен вытягивает ноги вперед и слегка наклоняет корпус. После приземления важно не завалиться назад, иначе результат уменьшится.
Правила соревнований по прыжкам в длину
В соревнованиях по прыжкам в длину с разбега спортсмен отталкивается перед специальной линией. Если наступить на нее или заступить дальше, попытку не засчитывают.
Обычно участникам дают несколько попыток, а в зачет идет лучший результат.
Результат измеряют от переднего края планки отталкивания до ближайшего следа в песке.
В прыжке с места правила проще: участник прыгает без разбега, а результат измеряют от линии старта до ближайшего касания поверхности.
Нормативы по прыжкам в длину
Нормативы зависят от возраста, пола и формата прыжка.
Прыжок в длину с места чаще используют в школах, в ГТО и при спортивном тестировании.
Прыжок в длину с места
|Возраст
|Хороший результат
|1–4 класс
|около 120–160 см
|5–8 класс
|около 160–200 см
|Старшие классы
|около 180–230 см
|Взрослые женщины
|от 1,7 м
|Взрослые мужчины
|от 2 м
В прыжках с разбега показатели значительно выше, потому что спортсмен использует скорость. Для неподготовленного человека результат около 4−5 метров уже считается неплохим, а профессиональные спортсмены прыгают дальше 8 метров.
Что мешает новичкам прыгать дальше
Инструктор по физической культуре Зоя Горожанкина, которая более семи лет обучает прыжкам в длину дошкольников и помогает взрослым корректировать технику на любительских тренировках, отмечает:
«В прыжках в длину с места нет “неспособных” ни среди детей, ни среди взрослых — есть неподготовленное тело и неосвоенная координация. Детям важно сначала научиться чувствовать фазы прыжка через игровые упражнения и многократные мягкие приземления. Взрослым же, которые часто зажимаются из-за страха неудачного результата, приходится переучиваться: убирать скованность, добавлять работу рук и дыхание. Парадокс в том, что многие взрослые прыгают хуже, чем в детстве, именно потому, что потеряли связь с ощущениями тела. Поэтому и тем, и другим я советую одно и то же — вернуться к базе: правильное отталкивание бедрами и контролируемое приземление важнее, чем сантиметры результата».
Как улучшить результат в прыжках в длину
Результат зависит не только от силы ног, но и от скорости, координации и техники толчка.
Обычно помогают:
- короткие ускорения и беговые упражнения;
- выпрыгивания и прыжки через препятствия;
- приседания и упражнения на ноги;
- тренировка точного попадания на планку отталкивания;
- упражнения на пресс и корпус для устойчивого приземления.
Перед прыжковыми тренировками важно хорошо разминаться: резкие толчки создают заметную нагрузку на колени, голеностоп и поясницу.
При травмах суставов или болях в спине перед тренировками стоит проконсультироваться со специалистом.
Мировые рекорды и известные прыгуны в длину
Мировой рекорд в прыжках в длину среди мужчин принадлежит Майку Пауэллу — 8,95 м. Он установил его в 1991 году.
Мировой рекорд в прыжках в длину среди женщин принадлежит Галине Чистяковой — 7,52 м. Она установила его в 1988 году.
Одним из самых известных советских прыгунов считается Игорь Тер-Ованесян — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр и бывший рекордсмен мира.
Вопросы и ответы
Перед первым занятием у новичков обычно возникают одни и те же вопросы.
Что важнее в прыжках в длину — сила или скорость?
Для прыжка с разбега скорость обычно важнее. Без хорошего разбега сложно показать высокий результат.
Почему попытку могут не засчитать?
Чаще всего причина в заступе — когда спортсмен наступает за линию отталкивания.
Можно ли улучшить прыжок без тренажерного зала?
Да. Для этого подходят беговые упражнения, прыжки, приседания и работа над техникой.