Прыжки в длину: техника, виды и нормативы

«В прыжках в длину с места нет “неспособных” ни среди детей, ни среди взрослых — есть неподготовленное тело и неосвоенная координация. Детям важно сначала научиться чувствовать фазы прыжка через игровые упражнения и многократные мягкие приземления. Взрослым же, которые часто зажимаются из-за страха неудачного результата, приходится переучиваться: убирать скованность, добавлять работу рук и дыхание. Парадокс в том, что многие взрослые прыгают хуже, чем в детстве, именно потому, что потеряли связь с ощущениями тела. Поэтому и тем, и другим я советую одно и то же — вернуться к базе: правильное отталкивание бедрами и контролируемое приземление важнее, чем сантиметры результата».