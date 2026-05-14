Прыжки в длину: техника, виды и нормативы

В школе, ГТО и любительских соревнованиях прыжки в длину встречаются очень часто, и хороший результат здесь зависит не только от силы ног.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Девушка занимается прыжками в длину
Даже при хорошей физической подготовке дальность прыжка сильно зависит от техникиИсточник: Unsplash

Прыжки в длину — это дисциплина, в которой спортсмен старается преодолеть максимальное расстояние после отталкивания. Прыжок могут выполнять с места или после разбега. На результат влияют техника толчка, координация движений и контроль тела в полете.

Кратко по сути:

  • прыжки в длину бывают с места и с разбега;
  • результат зависит не только от силы ног, но и от техники;
  • прыжок с места часто используют в школе и при сдаче ГТО;
  • в соревнованиях с разбега попытку не засчитывают при заступе;
  • спортсмены используют разные техники полета: «согнув ноги», «прогнувшись» и «ножницы»;
  • мировой рекорд среди мужчин — 8,95 м.

Что такое прыжки в длину

Женщина прыгает в длину
В прыжках в длину спортсмен старается прыгнуть как можно дальше — с места или после разбегаИсточник: Unsplash

В этом виде спорта спортсмен старается преодолеть максимальное расстояние после отталкивания. Прыжок могут выполнять с места или после разбега — в зависимости от формата и правил.

Для хорошего результата важны сразу несколько качеств:

  • скорость;
  • взрывная сила;
  • координация.

Прыжок состоит из нескольких фаз: подготовки, толчка, полета и приземления. Ошибка на любом этапе может сократить дальность прыжка.

Виды прыжков в длину

Чаще всего используют два варианта прыжка в длину: с места и с разбега.

С места

Прыжок в длину с места выполняют без разбега. Спортсмен отталкивается двумя ногами одновременно после короткого замаха руками.

Такой вариант часто используют:

  • на уроках физкультуры;
  • при сдаче ГТО;
  • в тестах на взрывную силу ног.

С разбега

Прыжок с разбега используют на соревнованиях по легкой атлетике. Здесь спортсмен сначала набирает скорость, а затем выполняет толчок одной ногой.

Именно разбег помогает получить основную дальность прыжка.

Техника прыжка в длину с разбега

Мужчина прыгает в длину с разбега
В прыжках важна не только скорость разбега, но и ритм перед отталкиваниемИсточник: Unsplash

Техника прыжка в длину с разбега строится на сочетании скорости и точного отталкивания. Даже быстрый бег не поможет, если спортсмен теряет ритм перед толчком.

Разбег

Во время разбега важно постепенно набрать скорость и точно попасть на планку отталкивания. У опытных спортсменов разбег обычно занимает около 17−21 шага, но точную длину каждый подбирает под свой темп и скорость бега.

Новички часто совершают две ошибки:

  • сбиваются на последних шагах;
  • укорачивают шаг перед толчком.

Из-за этого теряется скорость.

Отталкивание

Отталкивание в прыжках в длину — ключевая фаза. Новички часто стараются прыгнуть слишком высоко, хотя в длину важнее сохранить движение вперед. Обычно угол вылета составляет около 18−22 градусов.

Хороший толчок получается за счет:

  • высокой скорости;
  • уверенной постановки толчковой ноги;
  • активной работы рук.

Полет

Во время полета спортсмен старается сохранить равновесие и подготовиться к приземлению. Для этого используют разные способы прыжка:

  • «Согнув ноги» — во время полета спортсмен подтягивает колени к груди. Это самый простой и распространенный вариант для новичков.
  • «Прогнувшись» — после толчка тело вытягивается и слегка прогибается назад. Такой способ помогает сохранить устойчивое положение в воздухе.
  • «Ножницы» — в полете спортсмен продолжает движения ногами, похожие на бег. Техника помогает сохранить скорость, но требует хорошей координации и быстрого разбега.

Выбор способа зависит от уровня подготовки и скорости разбега.

Приземление

В конце полета спортсмен резко выбрасывает стопы вперед и старается сгруппироваться. При приземлении важно не отклониться назад и не опереться рукой: результат измеряют по ближайшему следу в песке.

Техника прыжка в длину с места

Прыжок в длину с места выглядит проще, но требует хорошей координации.

Подготовка

Перед прыжком спортсмен слегка сгибает ноги и отводит руки назад, чтобы затем сделать резкий мах вперед во время толчка.

Толчок

Толчок выполняют двумя ногами одновременно. Во время прыжка спортсмен резко выпрямляет ноги и активно помогает руками — это позволяет вытолкнуть тело дальше.

Полет

После толчка спортсмен сохраняет равновесие в воздухе и перед приземлением выводит ноги вперед.

Приземление

Перед касанием песка спортсмен вытягивает ноги вперед и слегка наклоняет корпус. После приземления важно не завалиться назад, иначе результат уменьшится.

Правила соревнований по прыжкам в длину

На соревнованиях по прыжкам в длину
Нарушение границы линии отталкивания или заступ за нее ведет к аннулированию попытки в прыжках с разбегаИсточник: Unsplash

В соревнованиях по прыжкам в длину с разбега спортсмен отталкивается перед специальной линией. Если наступить на нее или заступить дальше, попытку не засчитывают.

Обычно участникам дают несколько попыток, а в зачет идет лучший результат.

Результат измеряют от переднего края планки отталкивания до ближайшего следа в песке.

В прыжке с места правила проще: участник прыгает без разбега, а результат измеряют от линии старта до ближайшего касания поверхности.

Нормативы по прыжкам в длину

Нормативы зависят от возраста, пола и формата прыжка.

Прыжок в длину с места чаще используют в школах, в ГТО и при спортивном тестировании.

Прыжок в длину с места

Возраст
Хороший результат
1–4 класс
около 120–160 см
5–8 класс
около 160–200 см
Старшие классы
около 180–230 см
Взрослые женщины
от 1,7 м
Взрослые мужчины
от 2 м

В прыжках с разбега показатели значительно выше, потому что спортсмен использует скорость. Для неподготовленного человека результат около 4−5 метров уже считается неплохим, а профессиональные спортсмены прыгают дальше 8 метров.

Что мешает новичкам прыгать дальше

Инструктор по физической культуре Зоя Горожанкина, которая более семи лет обучает прыжкам в длину дошкольников и помогает взрослым корректировать технику на любительских тренировках, отмечает:

«В прыжках в длину с места нет “неспособных” ни среди детей, ни среди взрослых — есть неподготовленное тело и неосвоенная координация. Детям важно сначала научиться чувствовать фазы прыжка через игровые упражнения и многократные мягкие приземления. Взрослым же, которые часто зажимаются из-за страха неудачного результата, приходится переучиваться: убирать скованность, добавлять работу рук и дыхание. Парадокс в том, что многие взрослые прыгают хуже, чем в детстве, именно потому, что потеряли связь с ощущениями тела. Поэтому и тем, и другим я советую одно и то же — вернуться к базе: правильное отталкивание бедрами и контролируемое приземление важнее, чем сантиметры результата».

Как улучшить результат в прыжках в длину

Результат зависит не только от силы ног, но и от скорости, координации и техники толчка.

Обычно помогают:

Перед прыжковыми тренировками важно хорошо разминаться: резкие толчки создают заметную нагрузку на колени, голеностоп и поясницу.

При травмах суставов или болях в спине перед тренировками стоит проконсультироваться со специалистом.

Мировые рекорды и известные прыгуны в длину

Мировой рекорд в прыжках в длину среди мужчин принадлежит Майку Пауэллу — 8,95 м. Он установил его в 1991 году.

Мировой рекорд в прыжках в длину среди женщин принадлежит Галине Чистяковой — 7,52 м. Она установила его в 1988 году.

Одним из самых известных советских прыгунов считается Игорь Тер-Ованесян — двукратный бронзовый призер Олимпийских игр и бывший рекордсмен мира.

Вопросы и ответы

Перед первым занятием у новичков обычно возникают одни и те же вопросы.

Что важнее в прыжках в длину — сила или скорость?

Для прыжка с разбега скорость обычно важнее. Без хорошего разбега сложно показать высокий результат.

Почему попытку могут не засчитать?

Чаще всего причина в заступе — когда спортсмен наступает за линию отталкивания.

Можно ли улучшить прыжок без тренажерного зала?

Да. Для этого подходят беговые упражнения, прыжки, приседания и работа над техникой.

