12 эффективных упражнений на ноги

Примите исходное положение, ноги на ширине бедер. На вдохе сделайте шаг вперед одной ногой, одновременно сгибая колено под углом 90 градусов и перенося на нее вес тела. Согните заднюю ногу, но не касайтесь пола коленом. Она служит для поддержания равновесия. На выдохе оттолкнитесь передней ногой и вернитесь в исходное положение. Повторите 10—15 раз и поменяйте опорную ногу. Во время упражнения сохраняйте ровную спину. Также можно выполнять выпады по указанной схеме с чередованием ног или взяв в руки гантели.