Леброну Джеймсу наложили швы после удара в лицо на Олимпиаде

Вчера, 6 августа, сборная США обыграла Бразилию со счетом 122:87 в четвертьфинале мужского олимпийского турнира в Париже. 39-летний Леброн Джеймс в середине третьей четверти получил от соперника удар локтем в район левого глаза в игровом эпизоде, после чего досрочно покинул площадку. За время на паркете Джеймс набрал 12 очков, сделал три подбора и отдал девять результативных передач.

Главный тренер сборнй США Стив Керр сообщил, что Джеймсу пришлось наложить четыре шва.

«Я в порядке. Меня просто случайно задели локтем», — приводит слова Джеймса NY Post.

Джеймс принимает участие в Олимпийских играх в четвертый раз в карьере и впервые с 2012 года. Он является двухкратным олимпийским чемпионом (2008, 2012) и бронзовым призером Игр (2004).

Сборная США в полуфинале встретится с Сербией, которая в четвертьфинале переиграла в овертайме сборную Австралии (95:90 OT).

Финальный матч у мужчин на Олимпиаде пройдет 10 августа, матч за третье место состоится ранее в этот же день.

Леброн Джеймс стал первым миллиардером, кто выступает на Олимпийских играх.