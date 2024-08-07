Спринтерша Альфред принесла своей крошечной стране две медали Олимпиады. Кто она такая?

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
24
32
32
2Китай
23
22
16
3Австралия
16
12
10
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
Велоспорт - Трек
Велоспорт - Шоссе
Водное поло
Волейбол
Вольная борьба
Гандбол
Гимнастика спортивная
Гимнастика художественная
Гольф
Гребля академическая
Гребля на байдарках и каноэ
Гребной слалом
Греко-римская борьба
Дзюдо
Конный спорт
Легкая атлетика
Настольный теннис
Парусный спорт
Плавание
Пляжный волейбол
Прыжки в воду
Прыжки на батуте
Регби
Синхронное плавание
Современное пятиборье
Стрельба
Стрельба из лука
Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Скейтбординг
Парк. Мужчины. Финал
Киган Палмер
Том Шаар
Аугусто Акио
Результаты
Тяжелая атлетика
Весовая категория до 61 кг. Мужчины. Финал (группа А)
Ли Фабин
Тирапонг Силачай
Хэмптон Моррис
Результаты
Парусный спорт
ILCA 7. Мужчины. Финал
Мэтт Уэрн
Павлос Контидес
Стефано Пескьера
Результаты
Скалолазание
Скорость. Женщины. Итог
Александра Мирослав
Ден Лиджуань
Александра Калуцкая
Результаты
Парусный спорт
ILCA 6. Женщины. Финал
Марит Баувместер
Анна Мари Риндом
Лине Флем Хест
Результаты
Легкая атлетика
Ходьба. Смешанная эстафета. Микст. Финал
Альваро Мартин / Мария Перес
Брайан Пинтадо / Гленда Морехон
Райдиан Оули / Джемима Монтаг
Результаты
Бокс
до 60 кг. Женщины. Финал
Ян Вэньлу
Келли Харрингтон
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Финал
Эмит Элор
Меерим Жуманазарова
Результаты
Легкая атлетика
200 м. Женщины. Финал
Габриэль Томас
Жульен Альфред
Бриттани Браун
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Нонока Одзаки
Блессинг Оборудуру
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Женщины. Финал
Уинфред Мутиль Яви
Перут Чемутай
Фэйт Черотич
Результаты
Вольная борьба
до 68 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Бусе Тосун Чавушоглу
Сол Кум Пак
Результаты
Легкая атлетика
1500 м. Мужчины. Финал
Коул Хокер
Джош Керр
Яред Нугус
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Финал
Михаин Лопес Нуньес
Ясмани Акоста Фернандес
Результаты
Легкая атлетика
Прыжки в длину. Мужчины. Финал
Митиадис Тентоглу
Уэйн Пиннок
Маттиа Фурлани
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Абдельлатиф Мохамед
Мен Личже
Результаты
Велоспорт - Трек
Командный спринт. Мужчины. Финал
Нидерланды
Великобритания
Результаты
Греко-римская борьба
до 130 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Амин Мирзазаде
Саба Шариати
Результаты
Легкая атлетика
Молот. Женщины. Финал
Кэмрин Роджерс
Аннет Ннека Эчикунвоке
Чжао Цзе
Результаты
Греко-римская борьба
до 60 кг. Мужчины. Финал
Кенихиро Фумита
Цао Лигуо
Результаты
Расписание событий
Гандбол. Мужчины. 1/4 финала
18:30скороДанияШвеция
Баскетбол. Женщины. 1/4 финала
19:00скороГерманияФранция
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:15скороХасрат ДжафаровПарвиз Насибов
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:25скороСлавик ГалстянСаид Эсмаили Лейвеси
Велоспорт - Трек. Мужчины
19:25скороКомандная гонка преследования. Мужчины. Заезд за 3-е место
Велоспорт - Трек. Мужчины
19:33скороКомандная гонка преследования. Мужчины. Финал
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:35скороАлиреза МохмадипианиЖан Беленюк
Греко-римская борьба. Мужчины. 1/2 финала
19:45скороСемен НовиковДавид Лошонци
Вольная борьба. Женщины. 1/2 финала
19:55скороЛусия Ямилет Епес ГусмнАнника Вендле
Велоспорт - Трек. Женщины
19:57скороКомандная гонка преследования. Женщины. Финал
Водное поло. Мужчины. 1/4 финала
20:00скороСШААвстралия
Легкая атлетика. Женщины
20:00скороШест. Женщины. Финал
Хоккей на траве. Женщины. 1/2 финала
20:00скороБельгияКитай
Вольная борьба. Женщины. 1/2 финала
20:05скороАкари ФудзинамиПан Цаню
Тяжелая атлетика. Женщины
20:30скороВесовая категория до 49 кг. Женщины. Финал (группа А)
Таэквондо. Женщины. Утешительные поединки
20:30скороДуня Али М АбуталебУмайма Эль-Бушти
Синхронное плавание. Женщины
20:30скороГруппы. Женщины. Произвольная программа. Квалификация
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
20:30скороАрам ВарданянМалхас Амоян
Греко-римская борьба. Мужчины. Матч за 3-е место
20:40скороАкжол МахмудовСанан Сулейманов
Таэквондо. Мужчины. Утешительные поединки
20:40скороСириан РавеЙоандри Гранадо
18:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Спринтерша Альфред принесла своей крошечной стране две медали Олимпиады. Кто она такая?

Самая быстрая женщина планеты живет на далеком острове Сент-Люсия.

Наверх
Источник: Reuters

Вы хоть что-то слышали о таком государстве, как Сент-Люсия? Хорошо, а смогли бы найти на карте с первой попытки? Экспертов в географии подобного уровня у нас немного. Тем и хороша летняя Олимпиада — она часто нам показывает, что мир действительно необъятен. До Игр-2024 спортсмены из Сент-Люсии ранее доезжали с кубертеновским настроем «главное — участие». Медалей у атлетов из этой страны не было, пока на острове не родилась спринтерша Жюльен Альфред. Альфред теперь самая быстрая девушка на планете, но больше всего она рада тому, что о ее родине теперь знает вся планета.

Во время загрузки произошла ошибка.

Олимпийские игры. Париж (Франция)
Легкая атлетика. Женщины. 100 м. Финал

  1. Жульен Альфред (Сент-Люсия) — 10,72
  2. Шакари Ричардсон (США) — 10,87
  3. Мелисса Джефферсон (США) — 10,92

200 м. Финал

  1. Габриэль Томас (США) — 21,83
  2. Жульен Альфред (Сент-Люсия) — 22,08
  3. Бриттани Браун (США) — 22,20.

Родилась в гетто посреди Карибского бассейна

Стометровка — что у женщин, что у мужчин — это всегда невероятная драма с непредсказуемой развязкой (если только в забеге нет кого-то уровня Усэйна Болта). Так и в Париже неожиданно для многих первой стала 23-летняя Жюльен Альфред. До этого момента из весомых успехов можно вспомнить только титул на 60 метров на чемпионате мира в помещении, однако укороченные дистанции в манеже с полноценной стометровкой на стадионе далеко не всегда стыкуются.

Люди ждали соперничества ямайки Шелли Энн Фрейзер-Прайс с Ша’Карри Ричардсон из США. Только вот их настрой, видимо, сбила дотошная охрана стадиона «Стад де Франс», не пустившая атлеток через резервный вход. Фрейзер-Прайс в итоге даже не выступила, на долгие годы породив загадочные теории о снятиях из-за «синдрома вахтера» у стюардов.

В спринте в решающий момент и правда все решают нюансы, поэтому разговоры о роли тех самых охранников в итогах женской стометровки берутся не совсем уж из ниоткуда. К тому же непосредственно перед финалом был ливень, а мокрая дорожка — еще один фактор в пользу сюрпризов. Только вот победа Жюльен Альфред проблемы у соперниц никак не умаляет. Она выдала феноменальный старт, не позволив никому к себе даже приблизиться. А спустя пару дней подтвердила свой элитный статус серебром уже на 200 метрах.

Классической «болтовской» связки достичь не удалось, но в случае с Альфред удивительно, что она в принципе оказалась конкурентоспособной на отрезке в два раза длиннее. Причем 200 метров прошли совсем в другом ключе. Жюльен «проспала» начало и резко добавила буквально перед самым финишем, отыграв почти шесть позиций за каких-то 20−30 метров.

Источник: Reuters

Едва не бросила тренировки из-за смерти отца

Теперь говорить об Альфред как о внезапной вспышке точно не получится. Есть стойкое ощущение, что она пришла в женский спринт всерьез и надолго, так что сейчас самое время узнать героиню поближе. Тем более что рассказать есть о чем. Девушка родилась в неблагополучном районе столицы Сент-Люсии Кастри. Вместо нормальных тренировок — забеги от дома до школы босиком. Причем бежать приходилось чаще всего от местных преступных группировок.

Однажды быструю девочку случайно заметил проходивший по улице тренер и пригласил на занятия. Только вот едва стартовавшая карьера могла оборваться в самом начале. В 12 лет Жюльен теряет отца и долго не может справиться с утратой. Не тренируется почти два года в ключевое для легкой атлетики время. Казалось бы, все потеряно, но в 14 она переезжает учиться на Ямайку. Там она видит настоящий культ Усэйна Болта — и вспоминает про бег.

Сначала местные специалисты не горели желанием заниматься с иностранкой, пусть и с очевидными природными преимуществами, но без должной техники. Да и два года без тренировок не могли не сказаться на ее форме. Альфред пошла на необычный ход и после отказа в женской группе пошла тренироваться с мальчиками. Еще раз для понимания — с ямайскими мальчиками.

Возможно, именно сверхплотные спарринги в подростковые годы и выработали в Жюльен бойцовские качества, какие она и продемонстрировала всем в Париже на 200 метрах. Большинство, уступив на старте, заранее бы и сдались, но только не Альфред. По-настоящему раскрыть талант Жюльен смогли уже в США. В 2018-м она поступила в Техасский университет. Причем учится она не для формальности — у девушки степень бакалавра в области изучения общественных отношений, множество грамот за успехи в успеваемости и научных работ.

В Париже первую медаль для островной страны на Карибах выиграла еще одна девушка

В будущем Альфред видит себя дипломатом или общественным деятелем, который сделает все, чтобы жизнь на родном острове была райской. Ведь, несмотря на практически идеальное географическое положение и климат, уровень доходов у местного населения, безопасности, здравоохранения, образования и других социальных услуг оставляет желать лучшего. А пока Жюльен старается обратить внимание мира на Сент-Люсию через спортивные успехи.

«Я чувствую себя послом моей страны. Немногие знают про наш остров, меня часто спрашивают: где это вообще?» — признается легкоатлетка. У себя на родине же проблем с узнаваемостью у Жюльен Альфред и раньше не было, а после двойного успеха на Олимпиаде так тем более. У 180-тысячного народа не так уж много мировых знаменитостей, поэтому за забегами Жюльен в Париже следила без преувеличения вся страна.

Впервые Сент-Люсия отобралась на Игры в 1996 году в Атланту — всего спустя 17 лет после обретения независимости. И через три года после того, как МОК официально принял Сент-Люсию в олимпийскую семью. Дальше сентлюсийцы не пропускали ни одну летнюю Олимпиаду. От двух до пяти человек ездили в Сидней, Афины, Пекин, Лондон, Рио и Токио. Только все возвращались домой с пустыми руками.

Альфред творит историю — она принесла маленькому острову на Карибах сразу две олимпийские награды. И пусть сейчас большую часть времени Жюльен проводит в США, в душе она остается той самой девочкой из общины Сисеро в Южном Кастри. Есть у Альфред и «сестра» на этой Олимпиаде — в тройном прыжке золото забрала Теа Лафон из Доминики, и это тоже первая награда для островной страны. Причем Сент-Люсия и Доминика (не путать с Доминиканской Республикой) соседи.

Автор: Рустам Имамов

Читайте также от «Спорт-Экспресс»
7 августа Валерию Газзаеву исполняется 70 лет
Вратарь Шестеркин недоволен прошедшим сезоном в НХЛ
Россиянин Петров вышел в полуфинал соревнований в каноэ-одиночках на Оли...
«Фенербахче» уступил «Лиллю» в Лиге чемпионов, ПАОК сыграл вничью с «Мал...
Все фотогалереи
ВидеоФото
15Чемпионы дня: 6 августа
15Подвиг Йокича: Сербия отыграла 24 очка и победила Австралию
23Синхронистки в Париже: без России 10 стран мечтают о золоте
18Чемпионы дня: 5 августа
19Андреева и Шнайдер принесли России первые медали ОИ
1537-летний Джокович впервые выиграл Олимпиаду
20Чемпионы дня: 4 августа
22Турнир по гимнастике на Олимпийских играх
29Чемпионы дня: 3 августа
21Чемпионы дня: 2 августа
Главные темы
США в полуфинале. Леброн отправил на пенсию бразильскую легенду
Хелиф будет биться за золото. Интерсекс одержала еще одну победу
Экс-россиянка Антропова — в полуфинале Олимпиады
Самая быстрая в мире. Бегала от бандитов, теперь — за медалями
Баскетболистки сборной Бельгии вышли в полуфинал Олимпиады
Иман Хелиф: IBA обошлась со мной несправедливо, обидела меня
Сербские ватерполисты обыграли Грецию и вышли в полуфинал Олимпиады-2024
Тарасова заявила о трагедии из-за количества российских спортсменов на Олимпиаде
Австралиец Уэрн выиграл золото в парусном классе ILCA 7 на Олимпиаде в Париже
Мэр Парижа назвала фейком новости о заболевших из-за воды в Сене
Российский каноист Петров вышел в полуфинал Олимпиады
Призер Олимпиады из Украины рассказал, как разорвал контракт с российским клубом
Хорватские ватерполисты обыграли Испанию и вышли в полуфинал Олимпиады-2024
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXXII Летние Олимпийские игры в Токио
XXXI Летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро
XXX Летние Олимпийские игры в Лондоне
XXIX Летние Олимпийские игры в Пекине
XXVIII Летние Олимпийские игры в Афинах
XXVII Летние Олимпийские игры в Сиднее
XXVI Летние Олимпийские игры в Атланте
XXV Летние Олимпийские игры в Барселоне
XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
V Летние Олимпийские игры в Стокгольме
IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
III Летние Олимпийские игры в Сент-Луисе
II Летние Олимпийские игры в Париже
I Летние Олимпийские игры в Афинах
Французские гандболисты вылетели в ¼ финала домашней Олимпиады, их обыграла Германия
Голландская яхтсменка Баувместер завоевала золото на ОИ-2024
Австралийского спортсмена поймали при покупке кокаина в Париже
Российская каноистка Ромасенко рассказала, как попала на ОИ-2024
Рекордсменка мира Мирослав принесла Польше первое золото на ОИ
Испанцы выиграли золото в эстафете по спортивной ходьбе
Женщину-борца из Индии дисквалифицировали перед финалом ОИ-2024
Шведскую журналистку наказали за толчок спортсмена из Китая
Легкоатлетка сделала предложение своему парню после забега на ОИ
Россиянка рассказала об угрозах после вызова на бой Иман Хелиф
Молдова на ОИ в Париже: метатель копья Адриан Мардаре пробился в финал
Климент Колесников: Ни за что бы не стал плыть в Сене
Михаин Лопес ничуть не более великий, чем Александр Карелин. Титулов меньше, поражений больше
Россияне установили олимпийский рекорд, сербы совершили невероятный камбэк, политика обокрали. Итоги 11-го дня Игр-2024
Валуев считает, что Олимпиада в Париже запомнится скандалами
Мэр Парижа: заплыв на открытой воде в Сене состоится
Леброну Джеймсу наложили швы после удара в лицо на Олимпиаде
Боксерша Хелиф отпраздновала выход в финал Олимпиады: видео
В медальном зачёте Олимпиады опять перестановки: США вырвались на первое место
Харрингтон выиграла золотую медаль Олимпийских игр-2024
Стали известны пары ½ финала женского гандбольного турнира Олимпиады
«Нужен большой титул». Медведев после Олимпиады открывает любимую часть сезона
Курьезный автогол помог футболисткам сборной Бразилии победить Испанию и выйти в финал Олимпиады
Уничтожила и не вспотела. Иман Хелиф уже в шаге от олимпийского золота
Сборная США разгромила команду Бразилии в матче ¼ финала Олимпиады-2024
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
«Вер-сюр-Марн»
«Отель-де-Виль»
«Стад де Франс»
«Стадион Ив дю Мануар»
Арена «Берси»
Арена «Ла Дефанс»
Арена «Ла Шапель»
Арена «Ницца»
Арена «Париж-Север»
Арена «Париж-Экспо»
Большой дворец
Версаль
Временный большой дворец
Деревня Теахупоо
Йенский мост
Марсельская гавань
Мост Александра III
Национальный велодром
Национальный гольф-центр
Национальный стрелковый центр в Шатору
Парк Дворца инвалидов
Площадь согласия
Стадион «Божуар»
Стадион «Бордо»
Стадион «Велодром»
Стадион «Жоффруа Гишар»
Стадион «Лион»
Стадион «Парк-де-Пренс»
Стадион «Пьер Моруа»
Стадион «Ролан Гаррос»
Стадион Эйфелевой башни
Холм Эланкур
Центр водных видов спорта
Центр спортивного скалолазания
У меня была большая мечта — стать первой в истории олимпийской чемпионкой из Казахстана — Назым Кызайбай
Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф вышла в финал Олимпиады в Париже
Казахстанская боксерша Кызайбай завоевала бронзу Олимпиады
Ни одна из команд ОИ-2024 не воспользовалась правом заявить мужчин в синхронное плавание
Итальянские волейболистки стали последними полуфиналистками Олимпиады-2024
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь