Голландская яхтсменка Баувместер завоевала золото на ОИ-2024

Соревнования по парусному спорту проходият в Марселе. 36-летняя спортсменка показала лучший результат в индивидуальной гонке и стала двукратной олимпийской чемпионкой. Ранее она побеждала на Олимпийских играх в Рио, а также выигрывала серебро на Играх в Лондоне и бронзу на Играх в Токио.