Голландская яхтсменка Баувместер завоевала золото на ОИ-2024
Голландская яхтсменка Марит Баувместер завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Париже в дисциплине Laser Radial.
Голландская яхтсменка Марит Баувместер завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Париже в дисциплине Laser Radial.
Соревнования по парусному спорту проходият в Марселе. 36-летняя спортсменка показала лучший результат в индивидуальной гонке и стала двукратной олимпийской чемпионкой. Ранее она побеждала на Олимпийских играх в Рио, а также выигрывала серебро на Играх в Лондоне и бронзу на Играх в Токио.
Чемпионка Олимпийских игр в Токио датчанка Анна Мари Риндом завоевала серебро. Бронза досталась норвежке Лине Флем Хест.
Сегодня в Марселе будут разыграны еще три комплекта наград в парусном спорте.
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.