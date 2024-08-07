Австралиец Уэрн выиграл золото в парусном классе ILCA 7 на Олимпиаде в Париже
Австралийский яхтсмен Мэтт Уэрн занял первое место в классе ILCA 7 на Олимпиаде в Париже.
Австралийский яхтсмен Мэтт Уэрн занял первое место в классе ILCA 7 на Олимпиаде в Париже.
На Играх в Токио австралиец также завоевал золото в классе «Лазер». 28-летний спортсмен является многократным призером чемпионатов мира.
Вторым в классе ILCA 7 в Париже стал представитель Кипра Павлос Контидес. Третье место у Стефано Пескьера из Перу.
Соревнования по парусному спорту на Олимпийских играх-2024 проходят в Марсельской гавани с 28 июля по 8 августа.
Парусный спорт. Париж (Франция). Олимпийские игры. Мужчины. ILCA 7. Финал