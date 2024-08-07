Китайский тяжелоатлет Фабин взял золото Олимпиады-2024
Китайский тяжелоатлет Ли Фабин завоевал золотую медаль Олимпиады-2024 в весовой категории до 61 килограмма.
Китайский тяжелоатлет Ли Фабин завоевал золотую медаль Олимпиады-2024 в весовой категории до 61 килограмма.
31-летний китаец взял вес в 310 килограммов. Серебро взял Тирапонг Силачай из Таиланда (303 килограмма), бронза у американца Хэмптона Морриса (298 килограммов).
Тяжелая атлетика. Париж (Франция). Олимпийские игры. Мужчины. Весовая категория до 61 кг. Финал