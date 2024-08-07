Тайская тхэквондистка Вонгпаттанакит завоевала золотую медаль Олимпиады-2024
Тхэквондистка Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда завоевала золотую медаль Олимпиады-2024 в весовой категории до 49 килограммов.
Тхэквондистка Панипак Вонгпаттанакит из Таиланда завоевала золотую медаль Олимпиады-2024 в весовой категории до 49 килограммов.
26-летняя таиландка в финале победила китаянку Гуо Цзин со счетом 2:1. В матче за бронзу хорватка Лена Стойкович оказалась сильнее Мерве Динчел Кавурат из Турции — 2:0.
Тхэквондо. Париж (Франция). Олимпийские игры. Женщины. до 49 кг. Финал
Матч за 3-е место
«Grand Palais».