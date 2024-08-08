Американка повторила рекорд Олимпиады при Гитлере

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Американка Кристен Фолкнер завоевала золотую медаль в командной гонке преследования на треке. Это ее вторая медаль высшего достоинства на этой Олимпиаде. Ранее она одержала победу в шоссейной гонке с группового старта.

Таким образом она стала третьей спортсменкой в истории, которой удалось взять золотые медали в двух видах спорта — велошоссе и велотрек на одной Олимпиаде.

В 2000 году подобного добилась знаменитая голландская велогонщица Леонтин ван Морсел, тоже взявшая золото на треке и на шоссе. Предыдущий подобный случай до Фолкнер и ван Морсел случился на Олимпиаде в Берлине, проводившейся в 1936-м при Третьем рейхе и власти Адольфа Гитлера. Тогда победителем стал французский велогонщик Робер Шарпентье.

Фолкнер окончила Гарвардский университет со степенью бакалавра по информатике, во время обучения также занималась академической греблей.