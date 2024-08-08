Рекордсмен мира в пришел в себя после потери сознания на Олимпиаде

Летние игры в Париже

26 июля - 11 августа 2024

Медальный зачет
1США
27
35
32
2Китай
25
23
17
3Австралия
18
13
11
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3x3
Бокс
Велоспорт - BMX
Велоспорт - Маунтинбайк
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Таэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Футбол
Хоккей на траве
Серфинг
Скалолазание
Скейтбординг
Брейк-данс
Результаты
Плавание
10 км, открытая вода. Женщины. Финал
Шарон ван Ровендаль
Моеша Джонсон
Джиневра Таддеуччи
Результаты
Бокс
до 80 кг. Мужчины. Финал
Нурбек Оралбай
Александр Хижняк
Результаты
Бокс
до 63,5 кг. Мужчины. Финал
Софьян Умиа
Эрисланди Альварес Боргес
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Финал
Юснейлис Гусман Лопес
Сара Хильдебрандт
Результаты
Легкая атлетика
3000 м с/п. Мужчины. Финал
Суфьян Эль Баккали
Кеннет Рукс
Абрахам Кибивотт
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Фэн Цзыци
Отгонжаргал Долгоржавин
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Финал
Пак Таэчжун
Гашим Магомедов
Результаты
Вольная борьба
до 50 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Юи Сусаки
Оксана Ливач
Результаты
Легкая атлетика
400 м. Мужчины. Финал
Куинси Холл
Мэттью Хадсон-Смит
Мусала Самуконга
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Финал
Панипак Вонгпаттанакит
Гуо Цзин
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Адриан Висенте Юнта
Мохамед Халил Джендуби
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Мерве Динчел Кавурат
Лена Стойкович
Результаты
Таэквондо
до 58 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Вито Деллаквила
Сириан Раве
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Финал
Артур Алексанян
Мохаммадади Шарави
Результаты
Легкая атлетика
Диск. Мужчины. Финал
Ройе Стона
Виргилиус Алекна
Мэтью Денни
Результаты
Таэквондо
до 49 кг. Женщины. Матч за 3-е место
Мобина Нематзаде
Дуня Али М Абуталеб
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Узур Джузупбеков
Карам Габер
Результаты
Греко-римская борьба
до 97 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Рустам Ассакалов
Габриэль Алехандро Росильо Кинделан
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Финал
Нао Кусака
Демеу Жадраев
Результаты
Греко-римская борьба
до 77 кг. Мужчины. Матч за 3-е место
Акжол Махмудов
Санан Сулейманов
Результаты
Расписание событий
Гольф. Женщины
10:00скороЛичное первенство. Женщины. 2-й раунд
Таэквондо. Женщины
10:09скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
10:21скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
10:33скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
10:46скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
10:58скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Скалолазание. Женщины
11:00скороСложность. Женщины. Квалификация
Гимнастика художественная. Женщины
11:00скороЛичное первенство. Женщины. Квалификация
Прыжки в воду. Женщины
11:00скороТрамплин 3 м. Женщины. Полуфинал
Настольный теннис. Мужчины. 1/2 финала
11:00скороКитайФранция
Таэквондо. Мужчины
11:10скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
11:22скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
11:35скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Женщины
11:47скороЖенщины. до 57 кг. 1/8 финала
Таэквондо. Мужчины
11:59скороМужчины. до 68 кг. 1/8 финала
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороКарлос Андрес Муньос ХарамильоАркадиуш Марцин Кулинич
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:00скороМате НемесАмантур Исмаилов
Вольная борьба. Женщины
12:00скороЖенщины. до 53 кг. Утешительный раунд. – - Андрея Беатрис Ана
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:10скороТурпал-Али БисултановЛаша Гобадзе
Греко-римская борьба. Мужчины. Утешительный раунд
12:10скороИсхак ГайюЛуис Орта Санчес
10:12 (мск), источник: Спорт Mail

Рекордсмен мира в пришел в себя после потери сознания на Олимпиаде

Легкоатлет из Эфиопии Ламеха Гирма потерял сознание после падения во время забега на 3000 метров с препятствиями на Олимпийских играх в Париже.

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Источник: Reuters

Гирма начал ускорение на последнем круге и не смог преодолеть одно из препятствий. Спортсмен зацепился ногой за барьер, упал и не смог встать самостоятельно, его унесли с беговой дорожки на носилках.

Как сообщает французская газета L'Equipe, Гирма пришел в себя находясь в медпункте на стадионе «Стад де Франс», где проходят соревнования по легкой атлетике. Спортсмена доставили в больницу для обследования, отмечается, что на данный момент его здоровью ничего не угрожает.

23-летний Гирма выиграл серебро на Олимпиаде в Токио в этой дисциплине. Также ему принадлежит мировой рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями — 7 минут 52,11 секунды. Рекорд был установлен в начале июня 2023 года в Париже.

В общем медальном зачете лидирует сборная США, второе место занимает Китай, отставая от американцев на две золотых медали. Тройку лидеров замыкает Австралия. Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.


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XXIV Летние Олимпийские игры в Сеуле
XXIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
XXII Летние Олимпийские игры в Москве
XXI Летние Олимпийские игры в Монреале
XX Летние Олимпийские игры в Мюнхене
XIX Летние Олимпийские игры в Мехико
XVIII Летние Олимпийские игры в Токио
XVII Летние Олимпийские игры в Риме
XVI Летние Олимпийские игры в Мельбурне
XV Летние Олимпийские Игры в Хельсинки
XIV Летние Олимпийские игры в Лондоне
XI Летние Олимпийские игры в Берлине
X Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе
IX Летние Олимпийские игры в Амстердаме
VIII Летние Олимпийские игры в Париже
VII Летние Олимпйские игры в Антверпене
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IV Летние Олимпийские игры в Лондоне
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