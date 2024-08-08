Рекордсмен мира в пришел в себя после потери сознания на Олимпиаде

Гирма начал ускорение на последнем круге и не смог преодолеть одно из препятствий. Спортсмен зацепился ногой за барьер, упал и не смог встать самостоятельно, его унесли с беговой дорожки на носилках.

Как сообщает французская газета L'Equipe, Гирма пришел в себя находясь в медпункте на стадионе «Стад де Франс», где проходят соревнования по легкой атлетике. Спортсмена доставили в больницу для обследования, отмечается, что на данный момент его здоровью ничего не угрожает.

23-летний Гирма выиграл серебро на Олимпиаде в Токио в этой дисциплине. Также ему принадлежит мировой рекорд в беге на 3000 метров с препятствиями — 7 минут 52,11 секунды. Рекорд был установлен в начале июня 2023 года в Париже.

В общем медальном зачете лидирует сборная США, второе место занимает Китай, отставая от американцев на две золотых медали. Тройку лидеров замыкает Австралия. Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.