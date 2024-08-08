Австрия выиграла золото Олимпиады в миксте по парусному спорту

В Марсельской гавани прошли соревнования в классе 470. В нем соревнуются дуэты спортсменов — мужчина и женщина.

Это первая золотая медаль Австрии на Играх в Париже. Ранее в копилке команды была лишь одна медаль — бронза, завоеванная Михаэлой Поллерес в соревнованиях женщин в дзюдо в весовой категории до 70 килограммов.