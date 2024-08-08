Австрия выиграла золото Олимпиады в миксте по парусному спорту
Соревнования были запланированы на 7 августа, но были перенесены из-за погодных условий в Марселе.
Соревнования были запланированы на 7 августа, но были перенесены из-за погодных условий в Марселе.
В Марсельской гавани прошли соревнования в классе 470. В нем соревнуются дуэты спортсменов — мужчина и женщина.
Победу одержала команда из Австрии, серебро — у японских яхтсменов, бронзовая медаль досталась шведам.
Это первая золотая медаль Австрии на Играх в Париже. Ранее в копилке команды была лишь одна медаль — бронза, завоеванная Михаэлой Поллерес в соревнованиях женщин в дзюдо в весовой категории до 70 килограммов.
XXXIII Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.
Париж, Франция. Парусный спорт. Класс 470