Ямайка впервые за 20 лет не вышла в финал эстафеты 4×100 м на ОИ
Мужская команда Ямайки по легкой атлетике не смогла выйти в финал эстафеты 4×100 м на Олимпийских играх в Париже.
Мужская команда Ямайки по легкой атлетике не смогла выйти в финал эстафеты 4×100 м на Олимпийских играх в Париже.
Ямайские спринтеры стартовали во втором забеге и пришли к финишу четвертыми с результатом 38,45 секунды. Отметим, что на последнем этапе за Ямайку бежал серебряный призер в на дистанции 100 м Кишане Томпсон.
По итогам квалификации первое место заняла команда США с результатом 37.47, вторыми стали представители ЮАР (37.94), а тройку лидеров замкнули спортсмены из Великобритании (38.04).
Также в финале выступят представители Китая, Франции, Канады, Японии и Италии.
Ямайка впервые с 2004 года не смогла отобраться в финал в эстафете 4×100 м на Олимписких играх.
Напомним, что мужской команде Ямайке принадлежит мировой и олимпийский рекорды — 36,84. Они были установлены на Олимпиаде в Лондоне.
Финал эстафеты 4×100 м у мужчин состоится 9 августа. Соревнования по легкой атлетике проходят на стадионе «Стад де Франс».
Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.