Ямайка впервые за 20 лет не вышла в финал эстафеты 4×100 м на ОИ

Ямайские спринтеры стартовали во втором забеге и пришли к финишу четвертыми с результатом 38,45 секунды. Отметим, что на последнем этапе за Ямайку бежал серебряный призер в на дистанции 100 м Кишане Томпсон.

По итогам квалификации первое место заняла команда США с результатом 37.47, вторыми стали представители ЮАР (37.94), а тройку лидеров замкнули спортсмены из Великобритании (38.04).

Также в финале выступят представители Китая, Франции, Канады, Японии и Италии.

Ямайка впервые с 2004 года не смогла отобраться в финал в эстафете 4×100 м на Олимписких играх.

Напомним, что мужской команде Ямайке принадлежит мировой и олимпийский рекорды — 36,84. Они были установлены на Олимпиаде в Лондоне.

Финал эстафеты 4×100 м у мужчин состоится 9 августа. Соревнования по легкой атлетике проходят на стадионе «Стад де Франс».

Летние Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.