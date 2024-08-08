Том Круз исполнит трюк на церемонии закрытия Олимпиады в Париже
62-летний голливудский актер исполнит опасный трюк в стиле фильма «Миссия невыполнима».
62-летний голливудский актер исполнит опасный трюк в стиле фильма «Миссия невыполнима».
Как сообщает The Sun, Том Круз спустится на веревке с крыши стадиона «Стад де Франс» на поле арены, держа в руках олимпийский флаг. Перед этим будет показан короткий ролик, во время которого актер перелетит с флагом на самолете через Атлантический океан.
«Олимпиада — это потрясающе. Отличные истории, великие спортсмены. То, что спортсмены выполняют на соревнованиях, невероятно, Им присуще чувство выполненного долга», — приводит слова актера The Sun.
Тщательно продуманный номер станет кульминацией церемонии закрытия ОИ-2024, так как символизирует передачу эстафету Игр Лос-Анджелесу, где Олимпиада пройдет в 2028 году. Отмечается, что американец уже несколько месяцев репетирует свой экстремальный трюк.
Ранее Том Круз был участником эстафеты олимпийского огня на Играх 2004 года в Афинах.
Закрытие XXXIII Олимпийских игр состоится 11 августа.