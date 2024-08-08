Китайская тяжелоатлетка Ло Шифан выиграла золото Олимпиады-2024
23-летняя спортсменка установила на соревнованиях сразу три олимпийских рекорда.
23-летняя спортсменка установила на соревнованиях сразу три олимпийских рекорда.
Китайская тяжелоатлетка Ло Шифан завоевала золотую медаль в весовой категории до 59 килограммов на Олимпиаде-2024 в Париже.
Чемпионка подняла 107 килограммов в рывке и 134 килограммов в толчке. Оба результата, а также сумма двух упражнений (241 килограммов) являются олимпийскими рекордами в данной весовой категории.
Серебряную медаль Игр в Париже завоевала канадка Мод Шаррон с суммой в 236 кг. Тройку призеров замкнула чемпионка Токио-2020 в данной дисциплине — представительница Тайваня Го Синчжунь.
XXXIII Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.
Париж, Франция. Тяжелая атлетика. Весовая категория до 59 кг. Женщины