Китайская тяжелоатлетка Ло Шифан выиграла золото Олимпиады-2024

Китайская тяжелоатлетка Ло Шифан завоевала золотую медаль в весовой категории до 59 килограммов на Олимпиаде-2024 в Париже.

Чемпионка подняла 107 килограммов в рывке и 134 килограммов в толчке. Оба результата, а также сумма двух упражнений (241 килограммов) являются олимпийскими рекордами в данной весовой категории.

Серебряную медаль Игр в Париже завоевала канадка Мод Шаррон с суммой в 236 кг. Тройку призеров замкнула чемпионка Токио-2020 в данной дисциплине — представительница Тайваня Го Синчжунь.

XXXIII Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.

Париж, Франция. Тяжелая атлетика. Весовая категория до 59 кг. Женщины