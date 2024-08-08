Женская сборная Канады вышла в финал пляжного волейбола на Олимпиаде-2024
Женская сборная Канады в полуфинале пляжного волейбола Олимпиады-2024 обыграла швейцарок со счетом 2:1 (14:21, 22:20, 15:12).
Женская сборная Канады в полуфинале пляжного волейбола Олимпиады-2024 обыграла швейцарок со счетом 2:1 (14:21, 22:20, 15:12).
В финале канадки встретятся с победительницами матча Бразилия — Австралия. Финальная встреча пройдет 10 августа.
Пляжный волейбол.
Париж (Франция).
Олимпийские игры.
Женщины.
½ финала.
Мелисса Умана-Паредес / Брэнди Уилкерсон (Канада) — Таня Хуберли / Нина Бечарт (Швейцария) — 2:1.
«Eiffel Tower Stadium».